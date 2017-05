Samsung en LG experimenteren met een broekzakvriendelijke beeldschermverhouding in hun nieuwe vlaggenschepen, maar nog steeds blijven de toestellen gigantisch groot. Het Chinese bedrijf Unihertz brengt de oplossing. Zij bieden op Kickstarter de Jelly aan, een kleine smartphone met een 2,5 inch-scherm die draait op Android 7.0. De kleine telefoon zal in de rekken liggen voor een prijskaartje van 109 dollar, maar als je hem pre-ordert hoef je slechts 79 dollar neer te tellen.

Jelly en Jelly Pro

Naast de basisversie komt er een ietwat krachtigere lilliputter op de markt. In de Jelly steekt 1 GB RAM en 8 GB opslagruimte, terwijl de Jelly Pro 2 GB RAM en 16 GB opslagruimte biedt. Beide toestellen hebben een 2,45 inchscherm, wat zich vertaalt in een mini-resolutie van 432×240 pixels. Dit kleine formaat kan problemen met zich meebrengen, want vele apps ondersteunen zo’n lage resoluties niet. Welke system-on-a-chip (SoC) er precies steekt in de Jelly is niet duidelijk, maar het gaat om een quadcore die geklokt staat op 1,1 GHz. Op papier is de verwisselbare batterij met een capaciteit van 950 mAh erg zwak, maar Unihertz claimt dat je de Jelly tot drie dagen kan gebruiken. Dit komt door het kleine scherm dat nauwelijks energie opslorpt.

Net zoals de meeste budgetsmartphones passen er twee nanosims in het toestel en is er ruimte voorzien voor een micro sd-kaartje. Achteraan tref je een 8 MP-camera aan en de selfiecamera heeft een resolutie van twee megapixels. Met de kleine smartphones kan je op haast elk 4G-netwerk en ook bluetooth 4.0 en 802.11n-wifi worden ondersteund. De telefoondwerg moet vooral een publiek aanspreken die enkel de basisfuncties van een gsm gebruiken.

Klein maar dapper

Het crowdfundingproject bleek een schot in de roos te zijn, want binnen het uur haalden ze hun doelstelling van 30.000 dollar binnen. Momenteel hebben ze al ruimschoots 115.000 dollar binnengehaald, terwijl de campagne nog 34 dagen loopt. In april vorig jaar hadden ze al een ontwerp geschetst en reeds in januari produceerden ze het eerste prototype. In maart zijn er testexemplaren verstuurd naar verschillende media, waaronder Android Central.

Het toestel zal in drie verschillende kleuren beschikbaar zijn. Unihertz zegt dat de goedkoopste Jelly 109 dollar gaat kosten, terwijl je voor de Pro-variant zo’n 125 dollar moet neertellen. Je moet dus niet al te diep in de buidel tasten. Als je hem bovendien pre-ordert, kosten de telefoons respectievelijk 79 dollar en 95 dollar. In augustus mag je het toestel in je postbus verwachten. Het is niet duidelijk of de Jelly-smartphones ooit in Belgische winkels zullen gestald worden.