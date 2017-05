In een tevredenheidsenquête van marktbureau’s Experian en Creative Strategies blijken haast alle klanten in hun nopjes te zijn met de AirPods. Maar liefst 98% van de gebruikers geven aan dat ze tevreden tot zeer tevreden zijn van de draadloze oortjes. Dit resultaat is opmerkelijk, want producten van de eerste generaties halen zelden zo’n hoge tevredenheidsscore. Als je het hebbedingetje in huis wilt halen, moet je wel nog even wachten. Het speelgoed ligt namelijk haast nergens in de rekken.

Legio lofbetuigingen

De 924 ondervraagden moesten invullen waarom ze al dan niet te spreken zijn over het iProduct. De complimentjes vliegen daarbij in het rond: magisch, goed geluid, sterke accu en comfort. Vooral de gemakkelijke koppeling met de iPhone blijkt een zegen te zijn. In het verleden hadden veel klanten immers negatieve ervaringen met bluetooth-apparaten van andere fabrikanten. Daarnaast vreesden fans aanvankelijk dat ze de draadloze dwergjes snel zouden verliezen. Dit wantrouwen bleek onterecht, want slechts 4.6% geeft aan dat de snufjes niet goed passen. Apple snoert zijn criticasters de mond.

Zelden scheert een gloednieuw product zo’n hoge toppen. Bij de eerste iPhone (2007) en iPad (2010) waren 92% van de gebruikers in de wolken met hun Apple-product. De Apple Watch (2015) verpulverde dit record met een tevredenheidsscore van 97 procent. De AirPods doen het nog een tikkeltje beter. Wat vooral opmerkelijk is dat 82% aangeeft dat ze zeer tevreden zijn. Daardoor is de ‘Net Promotor Score’ ook erg hoog, een parameter die bepaalt of gebruikers het product aan anderen zouden aanraden. Daar halen de AirPods een monsterresultaat van 75 punten. Om dat in de context te plaatsen: een product haalt gemiddeld een score van 39. Een resultaat van 50 en 70 zijn respectievelijk geweldig en wereldklasse. Dat de AirPods zelfs hier nog bovenuit stijgen, spreekt boekdelen.

Voorraadtekort

Uiteraard is geen enkel product feilloos. Tijdens de enquête gaven gebruikers enkele verbeterpunten. Zo wil 82,5 procent van de ondervraagden meer mogelijkheden bij het bedienen van de AirPods. Als je nu het volume wilt regelen of een liedje wilt skippen, moet je je smartphone uit je broekzak halen. Spraakbesturing via Siri is mogelijk, maar het blijft gênant om in een publieke ruimte tegen je gadgets te mompelen. Een tik op de dopjes zou een ideaal compromis zijn. Daarnaast zijn er sporadisch verbindingsproblemen.

Helaas is het erg moeilijk om de AirPods in huis te halen. Sinds de lancering in december is de levertijd nog steeds zorgwekkend lang. Het duurt gemiddeld zes weken vooraleer het pakketje in je brievenbus steekt.