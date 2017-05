Wie een bouwvergunning aanvraagt om een nieuw huis te zetten of een bestaande woning grondig te renoveren, moet in de toekomst kunnen aantonen dat hij of zij een internetaansluiting in het gebouw voorziet. Voldoet men niet aan die voorwaarde, dan wordt de vergunning niet toegewezen. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt,” stelt Joke Schauvliege, bevoegd Vlaams minister.

Slag achter de arm

De nieuwe verordening is afgelopen vrijdag in principe aangenomen op de ministerraad van de Vlaamse regering. Daarmee is het nog niet honderd procent zeker dat de maatregel definitief in voege zal treden; de regering houdt nog een slag achter de arm door advies in te winnen bij de Raad van State.

De verplichte voorwaarde van internetvoorziening moet ertoe leiden dat er geleidelijk aan in elk gebouw een mogelijkheid tot aansluiting is op het netwerk. Volgens de Vlaamse architectenvereniging NAV zal deze bijkomende verplichting de mensen niet op extra kosten ­jagen, zo rapporteren de kranten van Mediahuis.

Snelheid

In vergelijking met andere Europese landen presteert België goed als het gaat om het bieden van toegang tot internet aan zijn burgers. Toch beschikt één op vijf Belgische huishoudens niet over een internetverbinding, zo toonde een recente studie van de FOD Economie aan. De kostprijs is een van de belangrijkste redenen voor die internetonthouding.

De verplichting is een maatregel die deels tegemoet komt aan een Europese richtlijn die stelt dat alle Europeanen in 2020 de beschikking zouden moeten kunnen hebben over een internetverbinding van minstens 30 mbps, en de helft daarvan over een verbinding van minstens 100 mbps. Met de verplichte internetvoorziening moet elke Belg op termijn zijn minstens de mogelijkheid krijgen om van het internet gebruik te maken, maar over de kwaliteit van de beschikbare internetbekabeling legt de Vlaamse regering vooralsnog geen verplichtingen op.