Microsoft houdt vandaag een hardware- en software-event in New York. In het verleden lanceerde het bedrijf Surface-toestellen tijdens zijn events in deze stad, maar we verwachten dat Microsoft het deze keer anders aanpakt. In plaats van een nieuwe Surface Book of Surface Pro zal de Windows-maker zich concentreren op onderwijs. Windows 10 Cloud en een Chromebook-concurrent moeten Microsoft zijn positie in scholen verstevigen.

Nieuwe Windows 10

Eerder dit jaar doken de eerste geruchten over een nieuwe versie van Windows 10 op. Volgens verschillende bronnen zou Windows 10 Cloud Microsoft zijn versie van Chrome OS zijn. Je kan slechts apps downloaden van de Windows Store, wat de autonomie van je toestel ten goede komt. Bovendien werkt Microsoft aan een functie die het energieverbruik van achtergrondtaken beperkt. Microsoft rolt deze nieuwe functie uit tijdens de grote Windows 10-update in september.

Aangezien Microsoft rechtstreeks de concurrentie aangaat met Chrome OS, moet de Windows-maker minstens dezelfde functies als Google voorzien. Daarom lanceert Microsoft behalve een nieuw besturingssysteem eveneens de Surface Laptop, waarvan de eerste beelden zijn gelekt. Deze laptop heeft een 13,5-inchscherm en komt in vier kleuren. Het toestel heeft een USB- en mini DisplayPort-aansluiting en maakt gebruik van een conventionele Surface-stekker. Hoogstwaarschijnlijk slaat Microsoft de handen in elkaar met verschillende computerfabrikanten om meer Chromebook-alternatieven op de markt te krijgen.

Surface Laptop: 13.5-in PixelSense display, 4 colors (Platinum/Burgundy/Cobalt Blue/Graphite Gold), Alcantara-covered keyboard, Windows 10 S pic.twitter.com/AEAAhYPgQN — WalkingCat (@h0x0d) May 2, 2017

Office

Microsoft zijn focus op het onderwijs beperkt zich niet tot een nieuwe versie van Windows 10 en een Surface Laptop, ook op softwarevlak wil het bedrijf scholen overtuigen. Office is één van de populairste tools binnen bedrijven, waardoor scholen genoodzaakt zijn de suite eveneens te gebruiken. Aangezien je in Windows 10 Cloud enkel apps van de Windows Store kan downloaden, zal Microsoft zijn Office-suite beschikbaar maken via de store. Bovendien kan Microsoft tijdens zijn event onthullen hoe zijn populaire tools in de toekomst zullen evolueren.

Verder heeft Microsoft verschillende tools die al populair zijn bij studenten, zoals 3D Paint, Minecraft en OneNote. De softwaregigant onthult vandaag mogelijks hoe het deze tools wil aanpassen om ze beter inzetbaar te maken in het onderwijs. Bovendien concentreert het bedrijf zich de laatste tijd eveneens op grote schermen, waardoor er een kans bestaat dat Microsoft een type smartboard, zoals de Surface Hub, lanceert.