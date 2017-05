Deze week verhoogt Apple de prijzen voor alle applicaties in zijn winkel. De minimumprijs ligt momenteel op 0,99 cent. Die ondergrens wordt opgetrokken tot 1,09 euro en zal gelijk zijn voor alle Eurolanden, meldt Tweakers. De reden van de prijsstijging is volgens Apple wisselkoerswijzigingen. De sterke dollar en de moeilijkheden met de Brexit spelen mogelijk een rol.

10 cent

MacRumors beschikt over een handige tabel die de prijsstijgingen weergeven. Het is niet de eerste keer dat Apple zijn prijzen verhoogt. In het begin van de app store bedroegen de goedkoopste apps 0,79 euro. In de jaren die volgden ging die prijs systematisch naar omhoog in stappen van tien cent.

Apple meldt dat abonnementen en de prijzen voor in-app-aankopen voorlopig ongewijzigd blijven, maar het geeft wel mee dat ontwikkelaars er zelf voor kunnen kiezen om die prijzen te verhogen. Vermoedelijk eist Apple wel nog steeds een groter deel van de opbrengst op als de prijs ongewijzigd blijft; het lijkt in dat geval waarschijnlijk dat vele apps met abonnementen toch duurder gaan worden.

Commissie

Enkele dagen geleden verlaagde Apple al de winstparticipatie voor websites in het ‘Affiliate’-programma. Dat zijn websites die doorlinken naar een app of in-app-aankoop in de Apple Store en per aangeschaft voorwerp mee genieten van de winst. Tot deze week lag dat percentage op 7 procent. Dat wordt nu ruim gehalveerd naar 2,5 procent. In Japan gold dat percentage al langer, maar nu wordt het gelijkgesteld voor de rest van de wereld. De participatie voor muziek, films, boeken en Apple Music-abonnementen blijft evenwel ongewijzigd.