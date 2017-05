De Samsung Z4 wordt de eerste smartphone die zal draaien op Samsungs vernieuwde Tizen 3.0. Dat is Samsungs eigen besturingssysteem dat het al jaren in de markt probeert te zetten als volwaardige Android-vervanger. Onder meer de smartwatches van de fabrikant draaien op dit besturingssysteem. Op smartphones zal je Tizen echter alleen terugvinden op goedkope toestellen voor groeimarkten in Azië en Afrika.

Zwakke hardware

De Samsung Z4 zal eveneens geen potten breken met zijn ietwat zwakke hardware, maar het vernieuwde besturingssysteem verdient wel wat aandacht. Tizen is namelijk krachtiger dan ooit en kan de natte droom van de fabrikant – aan het einde van dit jaar 10 miljoen Tizen-smartphones in omloop hebben – wel eens werkelijkheid maken.

De Z4 zal het stellen met 1 GB RAM, 8 GB ROM, dual-sim, 5 inch AMOLED-scherm, en een 2050 mAh-batterij. Een belangrijk verkooppunt voor deze telefoon wordt zijn LED-lampje naast de selfiecamera om zelfportretten beter te belichten.

Tizen

Momenteel draait Tizen 3.0 nog niet op telefoons ‘in het wild’. Wel kunnen we al redelijk wat afleiden uit de notities voor ontwikkelaars. Zo weten we dat Tizen de Khronos Vulkan API gaat ondersteunen; die zorgt voor een serieuze boost in mobiel gamen. Daarnaast gebruikt Samsung de open-sourcesoftware Crosswalk om een vlottere internetbeleving te garanderen. Ook de beveiliging krijgt een serieuze boost – broodnodig na een onthulling vorige maand waaruit bleek dat het besturingssysteem zo lek was als een zeef. Het is nu afwachten of Tizen de oversteek zal maken naar Europa en Noord-Amerika.