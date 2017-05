Europa smeedt samen met China plannen om een maanbasis te bouwen. Dat laat het European Space Agency (ESA) weten bij monde van woordvoerder Pal Hvistendahl. Het nieuws lekte eerder ook al uit in China via de secretaris-generaal van het Chinese ruimtevaartagentschap. Een mogelijke maanbasis zou daarnaast slechts een eerste stap zijn.

China wordt steeds belangrijker op het toneel van de internationale ruimtevaart. Het land wist pas in 2003 voor de eerste keer een mens in de ruimte te brengen, 42 jaar na de eerste man in een baan om de Aarde (de Rus Joeri Gagarin). Sindsdien werkt China zijn achterstand in sneltempo weg.

Kar aanhangen

“China werkt aan een zeer ambitieus maanprogramma,” zegt Hvistendahl. “De ruimte is veranderd sinds de ‘space race’ uit de jaren zestig. Om vandaag de dag een vreedzame toekomst op te bouwen, hebben we nood aan internationale samenwerking.” Daaruit kunnen we opmaken dat Europa zijn karretje aanhangt bij het programma dat China nu al heeft.

Johann-Dietrich Wörner, directeur-generaal van de ESA, schildert de maanbasis af als het platform dat vooruitgang zal lanceren. Langs de ene kant ziet hij het als een kans om commerciële ruimtevaart, terwijl het langs de andere kant een ideale thuishaven zou zijn voor de ruimtereizen naar Mars; er zou immers minder brandstof nodig zijn om een raket in de open ruimte te krijgen. Een derde optie zou zijn om een mijn te openen op de maan, meent Wörner.

Uitgesloten

Tot het zover is, werkt China naarstig voort aan zijn eigen ruimtestation dat moet concurreren met het ISS. Daar is het namelijk niet welkom omdat de wetgeving van de Verenigde Staten dat verbiedt; de V.S. stelt zich vragen bij het verband dat China legt tussen ruimtereizen en het eigen leger.

In de toekomst wil de ESA proberen om de samenwerking met China verder uit te bouwen; het hoopt op termijn een Europese astronaut op het Chinese ruimtestation te krijgen. Vooraleer het zover is, werken beide agentschappen al samen op Aarde: er vertrekt binnenkort een Chinese missie die maanstenen zal verzamelen, die de ESA mag onderzoeken.