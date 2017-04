Microsoft rolt momenteel zijn Creators Update gefaseerd uit. Wie niet kan wachten tot zijn toestel aan de beurt is, kan de update – net zoals bij voorgaande updates – forceren. In een blogpost schrijft Microsoft echter dat een handmatige update voor problemen kan zorgen. De Windows-maker raadt mensen aan om geduldig te zijn. “We raden aan dat je wacht tot de Windows 10 Creators Update automatisch aan je wordt aangeboden,” schrijft het Amerikaanse bedrijf.

Problemen

In een uitgebreide blogpost verdedigt Microsoft zijn standpunt. Het bedrijf zegt problemen die gerapporteerd worden door zijn klanten op drie manieren aan te pakken. In de eerste plaats documenteert Microsoft een probleem en geeft het zijn gebruikers informatie over de impact en een eventuele workaround. Ook updatet de Amerikaanse firma Windows zelf, of werkt het bedrijf met pc- en accessoirefabrikanten om een oplossing te voorzien.

Wanneer voorgaande stappen het probleem niet van de baan helpen, blijft er voor Microsoft één oplossing over: zijn update blokkeren voor bepaalde toestellen. “Gedurende de periode dat we naar een oplossing zoeken, willen we het aantal klanten beperken die aan het probleem worden blootgesteld,” aldus Microsoft. “Eenmaal een oplossing beschikbaar is, updaten we ons forum en heffen we de blokkade op.”

Door de Creators Update te forceren, omzeil je Microsoft zijn voorzorgsmaatregelen en kan je je problemen op de hals halen. Om deze reden raadt Microsoft aan om te wachten tot de update automatisch aan je wordt aangeboden. “Tenzij je een ervaren gebruiker bent die bereid is om met problemen te werken,” voegt Microsoft hier aan toe.