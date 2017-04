De Chromecast is een voordelige manier om je televisie in een slimme tv te veranderen. Met de HDMI-stick kan je vanaf je smartphone, tablet of computer media streamen naar je tv of monitor. Toch is de kwaliteit niet altijd super en verbinden we onze computer liever met een simpele HDMI-kabel. Als je een tabblad van je browser met een filmpje wilt streamen, bijvoorbeeld, ziet het beeldmateriaal er belabberd uit. Daar reikt Google een oplossing voor, zo vermeldt de zoekgigant in een Google Plus-post.

Voortaan zal je Chrome-browser de video-inhoud van een webpagina apart verzenden naar de Chromecast. Zo krijg je niet enkel een gespiegelde website op je televisiescherm te zien. Het enige wat je hoeft te doen is de volledige schermmodus van het filmpje te activeren. De slimme HDMI-stick regelt de rest.

Probeer het zelf uit

De update is nog niet automatisch beschikbaar, maar met enkele simpele stappen kan je de nieuwigheid al activeren. Surf in je Chrome-browser naar chrome://flags/#media-remoting. Onder ‘Media Remoting during Cast Tab Mirroring’ selecteer je de optie ‘Ingeschakeld’. Als je nu de browser heropstart en een tabblad met video-materiaal streamt, zal de HDMI-stick het beeldmateriaal apart verwerken.

Voor een prijskaartje van 39 euro kan je zelf een Chromecast in huis nemen. Hier krijg je een overzicht wat je er zoal mee kan doen. Let wel op: het streamapparaat is een geliefd doelwit voor hackers. In theorie kan een aanvaller via de HDMI-stick op je thuisnetwerk raken.