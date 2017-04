Google heeft een lijst met alle Android-compatibele Chromebooks bekend gemaakt. Voorlopig ondersteunen maar zes toestellen de Android-apps, maar de uiteindelijke lijst ondersteunt meer dan 80 verschillende apparaten. Belangrijke nuance: je zal niet direct vanaf morgen genieten van Android-apps. Google heeft de updates gepland en beloofd, maar de timing van een hele hoop modellen is nog niet bekend.

Slimme combo

De Android-apps voegen heel wat meerwaarde toe aan een Chromebook. Zo hebben we de functie uitgebreid getest met deze conclusie:

Het eenvoudige trucje van Google maakt een Chromebook plots zoveel interessanter. Door het beste van twee werelden te combineren worden de toestellen plots een te duchten tegenstander voor goedkope Windowslaptops. Hybride Chromebooks met een tabletmodus kunnen zich bovendien meten met budget Surface-klonen.

Google I/O, de grote ontwikkelaarsconferentie, vindt plaats volgende maand. Vermoedelijk gaan we daar veel meer informatie kunnen rapen wat betreft compatibele toestellen en hoe snel alles zal worden uitgerold.

Benieuwd of jouw toestel erin staat? Neem een kijkje in deze lijst. De status Stable Channel betekent dat het beschikbaar is, Beta Channel duidt dat het binnenkort beschikbaar is terwijl Planned vermoedelijk betekent dat je het de komende weken of maanden niet direct moet verwachten.