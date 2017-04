De nieuwe vlaggenschepen van Samsung verkopen als een trein, zo beweert de smartphonemaker. Samsung heeft al meer pre-orders ontvangen voor de S8 en S8 plus dan voor zijn voorgaande smartphones. De toestellen lijken weinig last te ondervinden van het hele Note 7-debacle van vorig jaar. Ten opzichte van de Galaxy S7 heeft Samsung 30 procent meer toestellen op voorhand verkocht.

We namen zelf de twee nieuwe smartphones van Samsung onder handen en waren onder de indruk van het sublieme design. De typerende Edge-rand van het Koreaanse bedrijf zorgt ervoor dat de nagenoeg onbestaande schermranden van de smartphones nog dunner lijken. De digitale assistent Bixby wekt bij onze redacteurs irritatie op en ook de autonomie van de smartphones kan beter, maar al bij al weet Samsung wederom het interessantste vlaggenschip van het jaar af te leveren.

Yuanta Securities, een Zuid-Koreaans analysebureau, voorspelde eerder al dat de S8 Plus het populairste toestel van de twee smartphones zou worden. Van de 50,141 miljoen S8’en die over de toonbank zullen gaan, zal zo’n 53,9 procent de Plus-variant zijn. Eenmaal mensen 800 euro uitgeven aan een smartphone kijken ze hoogstwaarschijnlijk niet op honderd euro meer of minder. Bovendien heeft de Samsung Galaxy S8 Plus een betere autonomie, waardoor het ook door onze redacteurs als interessantste toestel wordt bestempeld.

De recordvoorverkoop van de S8’en komt voor Samsung erg gelegen. Vorig jaar maakte het bedrijf minder winst doordat het zijn Note 7’s uit de rekken moest halen. Bovendien vreesden we voor het imagoverlies dat de smartphonemaker opliep nadat ook zijn vervangtoestellen in vlammen opgingen. Het brede publiek lijkt vergevingsgezind te zijn en geeft zonder morren wederom een hoop geld aan Samsung.