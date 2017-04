Sennheiser werkt samen met Samsung om zijn 3D-oortelefoon naar Android te brengen. De oortelefoon is een product van de Ambeo-lijn, die gespecialiseerd is in audio in virtual reality. Laat je echter niet misleiden door de naam: Ambeo heeft niet noodzakelijk iets te maken met de Samsung Gear VR-headset, of eender welke andere bril.

3D- of VR-geluid is de benaming die Sennheiser gebruikt om de ervaring te beschrijven die het doet lijken alsof je zelf live aanwezig bent. Als je bijvoorbeeld een opname beluistert (of de beelden) van een concert, zal dat geluid echter lijken, aangepast aan de beste plek in de zaal. Of als iemand je een opname stuurt die gemaakt werd met een smartphone of 360 gradencamera, zal het geluid exact weergeven wat de oren van de maker opmerkten.

Virtual reality

VR-geluid is realistischer geluid. Daartoe heeft Sennheiser de Ambeo Smart Surround-oortelefoon gemaakt. De oortjes bevatten elk een gevoelige microfoon die tijdens een opname met een smartphone het exacte geluid vasteleggen zoals de maker dat hoort. Je krijgt op die manier een filmpje te beleven zoals de maker het bedoeld heeft. Momenteel zijn de oortjes alleen te verkrijgen voor iPhones.

Daar wil Sennheiser nu iets aan doen. Het heeft Samsung aangesproken om samen een variant op de markt te brengen voor Android. “We verbinden ons aan Samsung omdat zij een zekere geloofwaardigheid met zich meebrengen,” zegt CEO Andreas Sennheiser. Op termijn wil het audiobedrijf echter uitbreiden naar de ganse Android-markt. Volgens Sennheiser is die immers “een dominante [aanwezigheid] onder alle smartphones.”

Nog een samenwerking

Het lijkt Sennheiser menens: het bedrijf heeft momenteel namelijk al een samenwerking met Harman, het bedrijf achter AKG. AKG werd dan weer overgenomen door Samsung, waardoor elke koper van een Samsung Galaxy S8 reeds kwalitatieve oortjes krijgt meegeleverd. Sennheiser wil zich met deze extra samenwerking nog eens extra profileren als een audioproducent met een uniek product dat de toekomst moet bepalen.