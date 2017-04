“Eenvoudiger kan niet”

Met bijgeleverde USB 3.0 naar SATA-adapter is het klonen van de schijf heel eenvoudig. De SSD moet je aansluiten op 2 USB-poorten van de laptop. Na het installeren van de Samsung Data Migration v.3.0 kan het klonen van de HD naar de SSD beginnen (USB 3). Even de bronschijf bevestigen en de doelschijf controleren, goed zien dat niets fout staat, en je kan beginnen. Na het klonen de twee harde schijven wisselen en klaar is kees. Eenvoudiger kan niet!

Qua opstarttijd merken we geen al te groot verschil tussen de twee schijven in snelheid: 90 seconden tegenover 105 seconden. Het openen van programma’s verloopt wel als een sneltrein met de SSD in tegenstelling tot de HDD. Daarna heb ik geprobeerd om een volledig nieuwe Windows-installatie door te voeren om te zien of ik daar wel meer snelheidswinst kan boeken. Terwijl het opstarten van de laptop 1 minuut 45 seconden duurde met de HDD, is de laptop nu gebruiksklaar na 15 seconden. We mogen hier toch wel spreken van een snelheidsboost van de pc.

Stijn Anthuenis

Pluspunten:

Eenvoudig data klonen van schijf naar schijf

Bliksemsnel opstarten na nieuwe installatie

Programma’s laden direct

Minpunten:

Snelheid bij opstarten na klonen is beperkt

Score:

4/5

Indrukwekkend prestatieverschil

Wanneer je de SSD vastneemt, valt het moeilijk te geloven dat daar 500 GB op past. Er zit verder een SATA/USB 3.0-adapterkabel bij en een CD-rom met software van Samsung. Deze software had ik echter al gedownload van hun site om zeker de laatste versie te hebben. Daarna ging ik aan de slag, niet zo gerust, want vorige keer had de installatie van een SSD me zo’n twee dagen gekost. Gewoonlijk loopt er wel iets fout. Een of ander programma dat gaat dwarsliggen zoals een externe virusscanner of een back-upprogramma zoals AOMEI of Acronis True Image. Het enige dat ik gedaan heb, is de virusscanner afsluiten. Een tweede harde schijf hangt aan de SATA 3.0-poort. Die heb ik ook niet afgekoppeld. Eerst de kabel aansluiten aan de SSD en een USB 3-poort van mijn desktop. Het is eigenlijk zo simpel, je kan niets verkeerd doen. Je opent de Data Migration-software, start en na 16 minuten is de bronschijf (PNY.Xlr8 120GB) gekopieerd naar de Samsung SSD.

Al wat geruster de PC geopend en eerst het interieur met perslucht zuiver gemaakt. Dan de nieuwe SSD verwisseld met de oude. Terug dicht en opstarten. Nu kan de Samsung Magician-software nakijken of alles goed is geïnstalleerd. Het toont ook direct of de laatste firmware in gebruik is. Hier check je ook de AHCI-modus en de TRIM-status. Tevens is er de mogelijkheid om een prestatietest uit te voeren.

Het prestatieverschil van de AS SSD Benchmark tussen de PNY SSD en de Samsung SSD is echt indrukwekkend. De score van Samsung is driemaal zo hoog! (1140 tegen 352) Nadien heb ik de rapid mode ingeschakeld en dan val je van je stoel. Dan krijg je een score van 19798! Maar ik moet erbij zeggen dat ik met of zonder de rapid mode geen echt verschil merkte in dagelijks gebruik. Mijn PC is nu echt bliksemsnel. Alles opent op een fractie van een seconde. Ik begrijp echt niet dat er nog mensen met een gewone HDD werken. Het verschil is enorm en voor de prijs moet je het niet laten.

Marcel De Kind

Pluspunten:

Meegeleverde kloonsoftware

Supersnel

Veel opslag

Gemakkelijk te installeren

Minpunten:

Meerwaarde rapid mode

Score:

4,5/5

“De beste upgrade die je kan uitvoeren”

Samen met de SSD worden 2 programma’s geleverd. Samsung Data Migratie is er één van. Als je het programma installeert en opstart, kun je heel eenvoudig je huidige harde schijf integraal kopiëren naar de SSD. Je krijgt wel een waarschuwing dat de SSD volledig gewist zal worden, maar omdat het om een nieuwe schijf gaat, kan dat helemaal geen kwaad. Wanneer het proces van kopiëren voltooid is, geeft het programma de melding om de computer af te sluiten en de harde schijven te verwisselen. De gewone harde schijf eruit, de nieuwe erin.

Wat een verschil in snelheid van de computer. Een opstart van Windows 10 en de gewone harde schijf duurde 2 tot 3 minuten. Dit wordt gereduceerd naar 15 seconden! En als de computer het bureaublad toont, kun je al een browser of een programma starten zonder de computer te laten doorstarten. Alles werkt vliegensvlug. Ik gebruik videobewerkingssoftware (Pinnacle) en hier is het verschil in werken, renderen,… echt merkbaar! Ook programma’s van Office starten enorm vlug op.

Het tweede meegeleverde programma is Samsung Magician. Dit geeft een overzicht van de status van de SSD en geeft ook een aantal opties om de werking van de schijf te optimaliseren. Ook de mogelijkheden om een benchmark uit te voeren om te zien hoe snel de SSD gegevens leest en schrijft (549MB/sec lezen, 505mb/sec schrijven op mijn computer) en om de firmware van de schijf te updaten zijn aanwezig.

Conclusie: de bijgeleverde software is goed. Ik kon zonder problemen de harde schijf kopiëren en installeren in de pc. Alles is eenvoudig en duidelijk in beide programma’s. Het verschil in het werken met een klassieke harde schijf en deze SSD is echt heel groot. Als je een oude computer hebt die je nieuw leven wilt inblazen of je hebt een computer waarvan je denkt “wat werkt die traag” is dit de beste upgrade die je kan uitvoeren. Wel opletten als je de SSD koopt voor een laptop dat je kijkt naar de juiste versie, want er zit een kabel bij om de SSD via usb aan de pc te hangen.

Yves Kolijn

Pluspunten:

Snelheid

Gebruiksgemak

Eenvoudige installatie dankzij software

Minpunten:

Prijs

Geen Schroeven of bracket voor desktop

Score:

4,5/5

Simpele installatie

Het installeren van de SSD zelf was uiterst eenvoudig, gewoon maar de omgekeerde volgorde uitvoeren van wat diende te gebeuren om de oude schijf te verwijderen. De enige moeilijkheid was een geschikte kleine kruisschroevendraaier opsnorren, want… waar heb ik die nu weer laten liggen? Vervolgens een beetje durven: de oude schijf bleek zowat vast te plakken aan de behuizing, dus even hard duwen, een klik en hij kwam los. Met vier schroeven zat die nog vast maar dat was snel verholpen. De nieuwe SSD is van formaat identiek aan de oude schijf, dus zoals reeds vermeld, gebeurde de opbouw nog sneller dan de demontage.

De installatie verliep uitermate vlot dank zij de meegeleverde USB-SATA converter en de Data Migration-software op dvd. Op minder dan 1 uur werd de nieuwe schijf opgevuld, maar ja, het was toch maar amper 60 GB. Het resultaat mag er wezen: voorheen duurde het minstens 2 minuten (om juist te zijn 136 seconden) alvorens de pc opgestart was, nu is de machine werkklaar binnen de minuut. Duidelijk merkbaar is ook dat het wisselen van programma sneller verloopt. En in Taakbeheer zie ik bijna nooit nog dat de “harde schijf” voor 100% bezet is. Ook is de machine stiller geworden, want geen gerammel meer van de schijf. Was dan alles koek en ei ? Neen want Office 2010 moest opnieuw installeren, maar dat bleek een bekend probleem te zijn bij deze combinatie.

Liliane Welleman

Pluspunten:

Snelle en probleemloze installatie

Machine is sneller en zuiniger

Grote opslagcapaciteit, werkt prettig

Minpunten:

Geen

Score:

5/5

Weer één pc minder op de elektronica-afvalberg

Al een tijdje dacht ik over de vervanging van de harde schijf in mijn oude pc. Bij het opstarten vond die blijkbaar de bootsector niet meteen, en was er telkens een ctrl-alt-delete nodig om op te starten. Dat was natuurlijk uitermate verdacht en ik vreesde de één of andere dag definitief in panne te vallen. Het beestje was dan ook al heel oud: een desktop PC MEDION AKOYA E7300 D (MD 8333), indertijd nog geleverd met Windows Vista (om maar te zeggen dat ‘ie stokoud is), met updatebon naar Windows 7. Opstarten duurde zo’n 8 minuten 15 seconden, mede te danken aan het (te hoog) aantal programma’s die mee opgestart werden. Kortom, het was een uitdaging om bij zo’n zwaar geval een SSD een oplossing te bieden. Of eigenlijk was het geen uitdaging: bij zo’n uitgesproken zwaar geval moest het resultaat wel spectaculair zijn.

Dat was het dan ook. Installatie van de SSD was uiterst makkelijk, mede dankzij de duidelijke uitleg in de handleiding. Eerst een image gemaakt van de oude harde schijf op de SSD (USB-kabeltje om SSD op de PC aan te sluiten zit bij het pakketje, er zijn twee usb-aansluitingen: een voor de energie voor de SSD en een voor de data-overdracht). Het maken van de image duurde wel 3 uur (voor 276 GB aan data). De software op de bijgeleverde CD (twee programma’s, een om de image te maken en een programma om na installatie de SSD te optimaliseren) werkt perfect. Vooraleer je de software om de image te maken laat draaien, wordt die wel nog geüpdatet naar de laatste versie. Na dit proces open je je pc en maak je de kabeltjes van de oude HDD los en koppel je die aan op de nieuwe SSD. PC opstarten en klaar is kees.

Als je overweegt om een SSD te installeren kan je kiezen uit 3 types: voor je laptop, pc of een basispakket. De SSD die ik van Clickx ontving, was een basispakket. Dat wil enkel zeggen dat er geen adapter bij zat om de kleine SSD in de slede van de HDD te bevestigen. Omdat ik de HDD er uiteindelijk niet zonder grote werkzaamheden (verwijderen van alle kabels) uit zou krijgen, heb ik die er maar in laten steken. Misschien koppel ik die ooit nog wel eens aan.

Oh ja, en het opstarten? Dat duurt nu zo’n 2 minuten en 5 seconden. Nog redelijk lang, maar zoals ik al schreef, ik moet dringend een grote kuis houden in alle programma’s die opstarten. Maar meer dan 6 minuten winst is toch wel spectaculair, waardoor het weer doenbaar wordt om deze pc nog wat langer in gebruik te houden. En dat scheelt toch weer één pc op de elektronica-afvalberg.

Piet Wollaert

Pluspunten:

Verlengt levensduur oude pc

Plug-and-play software

Tijdswinst bij opstarten

Minpunten:

Geen

Score:

5/5