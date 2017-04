Microsoft stelde deze week To-Do voor, een lijstjesapp die tot stand kwam met de hulp van het team achter Wunderlist. De aanvankelijk concurrerende dienst werd in 2015 door Microsoft overgenomen en is een kort leven beschoren nu To-Do wordt uitgerold.

Intelligente lijstjes

Microsoft To-Do is een eenvoudige app om to-do-lijstjes op te stellen. De taken kunnen worden voorzien van deadlines, reminders en nota’s, en kunnen vanop mobiel en desktop worden aangepast. In dat opzicht verschilt To-Do weinig met de huidige Wunderlist-app. Wel nieuws is de My Day-functie, waarmee je elke dag een nieuw lijstje kan beginnen, en de intelligentie suggestie-functie die je bestaande lijstjes kan sorteren en je de belangrijkste taken voorschotelt.

Als Microsoft-product pakt To-Do tot slot ook uit met Office 365-integraties, hoewel dat aanbod voorlopig schaars blijft. Op dit moment is er enkel een koppeling met Outlook, waarbij je Outlook Taken kan importeren naar een To-Do-lijst. Integraties met andere Office-producten zouden in de komende maanden worden toegevoegd.

Einde Wunderlist

De intrede van de nieuwe app betekent het einde voor Wunderlist: de app wordt afgevoerd zodra “de beste elementen” zijn overgeheveld naar Microsofts vervanger. Dat bevestigde zowel Wunderlist als Microsoft in een blogpost. Een precieze datum werd nog niet geprikt.

Wellicht zullen Wunderlist en To-Do nog enkele maanden naast elkaar blijven bestaan. To-Do kan op dit moment immers nog geen volwaardige vervanger worden genoemd en moet het doen zonder enkele basisfeatures waar Wunderlist wel over beschikt, zoals de mogelijkheid om lijstjes te delen of om taken te voorzien van subtaken. Microsoft belooft in de komende maanden de app verder uit te breiden. Een importeertool om lijstjes van Wunderlist en Todoist over te brengen naar To-Do is al wel beschikbaar.