Tien jaar geleden introduceerde Google zijn revolutionaire Earth-app, waarmee je op nieuwe wijze de wereld kan ontdekken. Een jaar nadien werd de technologie geïntegreerd in Google Maps, en sindsdien verloor de app zijn aantrekkingskracht. Hoe lang is het geleden dat je nog eens rondklikte in de geografische app? De technologiegigant wil de belangstelling voor zijn waarneemdienst aanwakkeren met een stevige opknapbeurt. Het promofilmpje eindigt met ‘This is Earth from a new perspective’ en slaat daarmee de nagel op de kop. De nieuwe mogelijkheden zijn eindeloos: je kan een virtuele tour maken in Parijs, of de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen in volle glorie bezichtigen.

De facelift van Google Earth is vanaf vandaag beschikbaar. Wel werkt hij enkel op de Chrome-browser in je computer, en via de app in de Play Store op Android. De versies voor iOS en andere browsers komen later. Dat is logisch, want daarmee zet Google zijn eigen diensten in de verf.

Wow-gevoel

Dankzij de nieuwe driedimensionale weergave kan je over een locatie naar keuze zweven, of het nu het Gravensteen in Gent is of het huis van je schoonouders. Wel zijn nog niet alle steden beschikbaar. In Brussel, Gent, Brugge, Leuven en Antwerpen kan je al op ontdekkingsreis. Andere steden zoals Mechelen en Namen missen voorlopig de boot. Ook konden we onze thuisbasis in Turnhout nog niet bewonderen in 3D. In plaats van een impressionant bedrijfsgebouw blijft onze bescheiden wolkenkrabber een platte pannenkoek.

De kwaliteit is werkelijk verbluffend voor satellietfoto’s: we blijven met een warm buikgevoel achter. De dienst is heel eenvoudig te gebruiken. Links vul je in het vergrootglas een locatie naar keuze in. Daarna word je meteen geteleporteerd naar het uitgepikte oord. Door op de 3D-knop rechts onderaan te klikken activeer je de nieuwe driedimensionale weergave en kan je over het aardoppervlak fladderen. Met je muis kan je zwerven door straten en velden, en als je de shift-knop ingedrukt houdt kan je je scherm kantelen. Als je bovendien een virtual reality-headset aanhebt, lijkt het alsof je echt over een stad vliegt.

Leerrijke avonturen

Met de nieuwe Voyager-functie krijg je talrijke interactieve rondleidingen voorgeschoteld. Die worden vaak begeleid door ingesproken teksten van wetenschappers, gidsen of andere deskundigen. Zo kan je allerlei trekpleisters bezoeken in Mexico City, ideaal als je een reisje plant. Of je volgt een virtuele documentaire van BBC Earth, waar Mike Gunton je rondleidt door een twintigtal bergen.

Vroeger gebruikten we de ontdekkingsapp vooral om ons eigen huis en tuintje te bewonderen. Nu biedt Google ook een verzameling van verhalen aan onder de naam ‘This is Home’, waarbij je wordt gegidst langs verschillende traditionele woningen in de hele wereld. Er zijn al zo’n vijftig verhalen in Google Earth, en het bedrijf wil er in de toekomst nog veel meer aanbieden.

Dobbelsteentje en deel-functie

Heb je weinig inspiratie, maar geen zin om een hele documentaire te volgen? Door links op het dobbelsteentje te klikken word je getransporteerd naar een willekeurige stek. In totaal zijn er al zo’n 20.000 verschillende locaties te bespeuren. Ik ontdekte op deze manier de Sint Basil-kathedraal in Moskou, het Filipijnse eiland Cebu en de Turkse badplaats Marmaris. Telkens geeft de online dienst een kenniskaart weer, waar je de voornaamste informatie van een bepaalde streek kan aflezen. Die technologie heet ‘Knowledge Graph’ en was eerder al beschikbaar in de zoekmachine van moeder Google.

Heb je een smaakvol dorp of knus park gevonden? Nu kan je ook je bevindingen delen met je vrienden. Met de deelknop verzend je een ansichtkaart van een bijzondere locatie. Je vrienden krijgen dan een link in hun mailbox of chatvenster waarop ze naar de desbetreffende locatie worden gestuurd. Je kan ze driedimensionale beelden zenden en op avontuur sturen met een virtuele documentaire.

Niet meer nutteloos

Tot vandaag hadden we weinig redenen om de app op onze telefoon te installeren. Google Maps bood de satellietbeelden immers ook in zijn navigatie-app aan. Die bevat daarnaast ook de functionaliteit van Google Street View, waarmee je panoramabeelden kan bekijken van op straatniveau. Google Earth begon dus snel te vervelen, alle updates ten spijt. Met de nieuwe makeover volgt de waarneemdienst een nieuw elan. Google Maps is ontworpen om de weg te vinden; met Google Earth raak je die weg kwijt en blijf je even hangen om weg te dromen van het betoverende landschap.

Sinds februari biedt Google ondersteuning aan voor virtual reality in de Android-versie van Google Chrome. Niet elke headset is compatibel, maar sinds vorige week werken de goedkope Google Cardboard-exemplaren er ook mee. Dat deed ons al vermoeden dat er iets groot op til is met de nieuwe Google Earth, die vorige week voor het eerst aangekondigd is. Deze update overstijgt echter onze stoutste dromen.