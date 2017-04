Scarlet verhoogt de beschikbare mobiele data bij een Hot-abonnement van 1 GB naar 2 GB. Vanaf vandaag voert de provider de wijziging door. Alle nieuwe klanten kunnen dan meteen van de 2 GB-limiet genieten. De verdubbeling geldt ook voor bestaande klanten, al moeten zijn wachten op de nieuwe facuratiemaand van hun abonnement om met de 2 GB aan data aan de slag te kunnen.

Hot is Scarlet midden-aanbod voor Postpaid-abonnementen. Klanten krijgen 500 belminuten, 2.000 sms’en en nu dus 2 GB aan data voor 18 euro per maand. De provider benadrukt dat de verandering permanent is, en het dus niet om een tijdelijke promotie gaat.Voor vijf euro extra krijg je 3 GB bij je Hot-abonnement.

Met de verdubbeling van de mobiele data komt het Hot-aanbod van Scarlet dicht in de buurt bij het 15 euro postpaid-abonnement van Mobile Vikings. Beide providers bieden evenveel data en evenveel sms’en. Voor hetzelfde bedrag krijg je van Proximus wel onbeperkte sms’en maar slechts 1 GB aan data en 120 belminuten. Base geeft je 150 belminuten, onbeperkte sms’en en 1,5 GB aan data. Scarlets versie is iets duurder maar in ruil krijg je meer dan drie keer zoveel belminuten, wat de bundel erg interessant maakt voor wie een gebalanceerd abonnement met een mooie datalimiet zoekt.

Aan de Scarlet Red-bundel en de Scarlet Chili-bundel, die je respectievelijk 500 MB en 4 GB bieden voor 8 euro en 28 euro per maand, verandert momenteel niets. Scarlet Hot geldt bovendien over heel de Europese Unie zonder roamingkosten, net als alle andere Scarlet-abonnementen. Dat aanbod is momenteel nog uniek, al schaft Mobile Vikings op 15 mei zijn roamingkosten ook af, en gaat een maand later Europese wetgeving van kracht die een meerprijs voor roaming binnen de Unie in de meeste gevallen verbiedt.