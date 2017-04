De lancering van de nieuwe Phone zou voor één of twee maanden uitgesteld zijn. Dat melden technologiewebsite Bloomberg en Japanse blog Mac Otakara. Door moeilijkheden in het productieproces mogen we de smartphone pas in het najaar verwachten. Het toestel zou er radicaal anders uitzien dan zijn voorgangers.

Plat scherm?

Al maanden stromen de geruchten binnen over de komende vlaggenschepen van Apple. Het Amerikaanse technologieconcern zou de tiende verjaardag van de iPhone vieren met drie verschillende modellen. Apple experimenteert met een vingerafdrukscanner in het scherm zelf, wat mogelijk bijdraagt tot het uitstel. Samsung probeerde dat te implementeren in zijn S8, maar besloot nadien om van het idee af te stappen.

Eerder meldden we dat het toestel een gebogen scherm zou hebben, naar het voorbeeld van zijn Android-rivaal Samsung Galaxy. Apple heeft immers 160 miljoen gebogen OLED-schermen gekocht van de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant. Mac Otakara beweert dat daar niets van waar is. Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg vermoedt dat alleen het glas gebogen zal zijn, maar niet het schermpaneel. Waarom de iProducent dan zoveel gebogen schermen bestelde, is een mysterie.

Augmented Reality-camera

Volgens nieuwe geruchten voorziet de iPhone-fabrikant zijn telefoons van speciale camera’s. Die bevatten twee lagen en zouden speciaal ontworpen zijn voor augmented reality-functies. Niet alleen worden selfie-filters (zoals maskers) een stuk realistischer, ook zijn er toepassingen mogelijk voor gaming en driedimensionale modellering.

Ook zou Apple vermoedelijk zijn eigen GPU’s ontwikkelen voor de iPhone. Begin april beëindigde het immers zijn samenwerking met GPU-ontwikkelaar Imagination Technologues (IT), die jarenlang de iPhone voorzag van zijn grafische processor. Ook doet de iPhone-fabrikant afstand van de Home-knop en de Lightning-poort. We maakten hier een overzicht van de geruchten.