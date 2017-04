Het financiële rapport van Netflix (PDF) toont dat de streamingdienst er flink op vooruit is gegaan. Het heeft nu 98,75 miljoen abonnees en verwacht komend weekend de kaap van 100 miljoen af te ronden. Twee jaar geleden was dat nog maar 59 miljoen. Het rapport plaatst wel een vraagteken bij alle niet-4K-abonnementen

4K-abonnement

De streamingdienst heeft tijdens zijn financiële resultaten laten weten dat het een trage maar duidelijke migratie plant naar het duurste 4K-abonnement met vier streams. Nu kan je nog kiezen uit verschillende kwaliteitsopties om de prijs te drukken vergeleken met de 4K-variant. Meer details geeft Netflix niet, afwachten wat de gevolgen zijn voor iedereen met een niet-4K-abonnement.

Netflix maakt een heleboel nieuwe series en films, wat het abonnee-aantal de hoogte in duwt. De meeste projecten zijn een succes, zoals de Adam Sandler films of The Siege of Jadotville. Crouching Tiger Hidden Dragon: Sword of Destiny daarentegen flopte sterk. Zoals altijd deelt Netflix geen exacte cijfers wat betreft het kijkcijfergedrag en moeten we hen hierover op hun woord geloven.

Het nieuwe duimsysteem waarmee je films kan liken of niet wordt verder geïntroduceerd en de komende jaren is de streamingdienst van plan om alle thumbnails te vervangen door kleine video previews.

Straffe cijfers

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de totale omzet van 2 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar, terwijl de nettowinst van 27 miljoen naar 178 miljoen dollar steeg. Die winst zou de komende kwartalen nog hoger kunnen uitvallen door de geleidelijke migratie naar 4K-abonnementen.

De cijfers lijken indrukwekkend, toch zijn de investeerders niet helemaal tevreden. De analisten hadden internationaal op een groei gerekend van 5,5 miljoen klanten, terwijl de kaap van 5 miljoen net werd gehaald. Netflix verwacht dit op te lossen in het tweede kwartaal met nieuwe afleveringen van zijn succesreeksen House of Cards en Orange is the New Black.