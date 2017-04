In een tweet claimt Dennis Bednarz, een journalist bij Windows Central, dat Windows 10 Mobile geen Redstone 3-update zal krijgen. Daarmee zou Microsoft zijn besturingssysteem naar de afgrond duwen. Mogen we in de toekomst enkel nog beveiligingsupdates verwachten? De fans van het mobiele besturingssysteem moeten zich geen zorgen maken: volgens technologiewebsite Ars Technica is hier niets van waar.

There won't be a RS3 update for Mobile. It will be feature2 update, which will iron out bugs then leave the platform for good. It's over. — Dennis Bednarz (@DennisBednarz) April 15, 2017

Nieuwe Windows-smartphones

Volgens Windows Central krijgen slechts dertien modellen de Creators Update. Die wordt dus zeer beperkt uitgerold en zou een voorteken zijn voor de verdoemenis van Windows 10 Mobile. Dit lijkt ons echter onwaarschijnlijk. Fabrikanten HP en Wileyfox hadden immers bevestigd dat ze nieuwe modellen voor het besturingssysteem gaan ontwikkelen. HP zelf toonde zich in de marge van de introductie van de Elite X3 zeker van langdurige ondersteuning van het OS door Microsoft. Daarnaast ontkent Ars Technica het gerucht op basis van eigen bronnen. Later dit jaar zouden de Windows-smartphones toch nog een Redstone 3-update krijgen, de volgende grote update voor Windows 10.

Wel zullen oudere Lumia’s, zoals de 930 en de 1520, geen update meer krijgen. Dat is ook logisch, want andere ontwikkelaars ondersteunen hun toestellen ook niet oneindig lang. Eigenaars van de 950- en 550-serie of de HP Elite x3 mogen dus op hun twee oren slapen. Bovendien krijgen de oudere smartphones nog beveiligingspatches. Als je toch wilt genieten van grote vernieuwingen, dan kan je de update forceren. In dat geval garandeert Microsoft geen garanties over de functionaliteit.

Waar rook is, is vuur

Toch lijkt het een kwestie van tijd vooraleer Microsoft de stekker trekt uit zijn mobiele besturingssysteem. Het marktaandeel van het mobiele besturingssysteem is onder 1% gezakt. Terry Myerson, CEO van Microsoft, kondigde in november aan dat het geen ambitie meer heeft om van Windows Mobile een rendabel product te maken. Ze willen het operating system als leerproces gebruiken om meer inzicht te krijgen in mobiele apparaten.