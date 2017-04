Een slim verband dat uitgerust is met 5G-compatibiliteit moet een dokter vanop afstand actuele informatie geven over de verwondingen van een patiënt. Onderzoekers ontwikkelen het verband aan de universiteit van Swansea in het Verenigd Koninkrijk. De technologie zou niet alleen een medische doorbraak betekenen, maar illustreert meteen ook aan welke vereisten het 5G-netwerk van morgen zoal moet voldoen.

Het verband in kwestie maakt gebruik van nanotechnologie om te bepalen hoe het met een wonde gaat. Dat weet de BBC. Via 5G-connectiviteit gaan die gegevens naar medische professionals, die de data vervolgens analyseren. De data van het slim verband kan in theorie gecombineerd worden met andere gegevens, zoals bijvoorbeeld locatie- en activiteitdata van je smartphone of smartwatch. Een pilootproject zou volgend jaar al van start kunnen gaan.

Volgens de onderzoekers kan het slim verband patiënten vooruit helpen. Langs de ene kant is natuurlijk de informatie van de sensoren van belang, langs de andere kant zou de combinatie met smartphonedata mensen er toe aanzetten eerlijker te zijn tegen hun dokter. Bovendien stelt het monitoren vanop afstand een dokter in staat om een langetermijnbehandeling uit te tekenen zonder dat de patiënt iedere week op controle moet.

Het verband is één van vele technologieën van de nabije toekomst die rekenen op een robuust 5G-netwerk. 5G moet daarom niet alleen snel zijn, maar ook veelzijdig. Zo zou medische data altijd voorrang kunnen krijgen op andere minder prioritaire data. Een gelijkaardig onderscheid in dataverkeer kan ook andere technologieën ondersteunen zoals zelfrijdende wagens.