In 2016 gingen internetfraudeurs in België aan de haal met 3.050.599 euro. 1.922.443 euro daarvan was afkomstig uit de zak van particulieren. Dat weet Het Nieuwsblad naar aanleiding van een vraag van N-VA-parlementslid Goedele Uytersprot. De cijfers zijn afkomstig van het meldpunt voor fraudebestrijding dat in februari van 2016 werd opgericht. De werkelijk geleden schade ligt vermoedelijk hoger, aangezien niet iedereen die melding maakt van digitale fraude ook communiceert over het bedrag dat hij of zij kwijt is.

7.000 klachten

In totaal rolden er sinds de oprichting van het meldpunt bijna 7.000 klachten binnen. 86,13 procent van de meldingen was afkomstig van particulieren, de rest kwam van bedrijven. De gebruikte methoden verschillen van geval tot geval. Phishing blijft echter een populaire aanvalsvector. Al te vaak overtuigen criminelen nietsvermoedende slachtoffers om zelf informatie over bijvoorbeeld hun digitaal bankportaal prijs te geven, met alle gevolgen van dien. Vervalste facturen , mails en echt ogende websites waarop gebruikers hun beveiligingsgegevens invoeren, zijn andere populaire technieken.

Belgen zijn notoir naïef op het internet. Vorig jaar bleek nog dat maar liefst tien procent van onze landgenoten zich al geld liet afsnoepen via het net. Daarmee heeft België een absoluut Europees record in handen.

Kritisch oordelen

Een goed beveiligingsprogramma is onontbeerlijk om veilig online te gaan. Verder is het belangrijk om er telkens voor te zorgen dat al je software up to date is. Kritisch te werk gaan wanneer je online met geld bezig bent, kan je tot slot van het meeste onheil behoeden. Weet bijvoorbeeld dat niemand (en al zeker je bank niet) je ooit zal vragen om cijfers vanop je digipass door te geven. Betaal nooit digitale facturen waarvan je de herkomst niet kent, shop niet online in obscure webwinkels en vertrouw geen enkele e-mail over geldzaken waarin een link verwerkt zit. Vergeet verder de url bovenaan in je browser niet: tenzij je bank gehacked is, zal zelfs de best ogende phishingwebsite niet op het adresdomein van je financiële instantie staan.

Schrik er tot slot niet voor terug om te voorzichtig te zijn. Een goede reflex is om niets te betalen in geval van twijfel. Schaam je niet om je bank (of andere facturerende instantie) te contacteren wanneer je niet honderd procent overtuigd bent van de legitimiteit van een betalingsaanvraag.

Lees je dit, dan klinkt het bovenstaande je vermoedelijk niet vreemd in de oren. Niet iedereen is even thuis op het net, deel dus gerust je eigen anti-phishing-waarschuwingen op het volgende familiefeest, de cijfers suggereren dat je minstens een deel van het gezelschap een plezier zal doen.