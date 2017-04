Google voegt digitale stabilisatie van je video’s toe aan zijn Photos-app. De functie is beschikbaar vanaf versie 2.13 en verandert je oude, wiebelige video’s in stabiele pareltjes. Je kan de stabilisatie-optie gebruiken door een video te openen, op het potloodicoontje te klikken en voor Stabiliseren te kiezen. Indien nodig downloadt Google Photos de video eerst, waarna het je beelden stabiliseert.

Geen wonderen

Uiteraard mag je geen wonderen verwachten van de stabilisatiefunctie. Wanneer je filmt met een steadicam of optische beeldstabilisatie zal je nog steeds de beste resultaten bekomen. Wel helpt de functie om video’s bij te schaven die je vanuit de losse pols hebt genomen. Schuddende filmpjes worden daadwerkelijk een stuk vloeiender, al vervormd de app sommige objecten in je video. Bovendien verkleint Google Photos je beelden wanneer het je video stabiliseert.

Eenmaal je een video hebt gestabiliseerd, staan er twee filmpjes in Google Photos, namelijk de originele beelden en de gestabiliseerde video. Eventueel kan je de onstabiele video verwijderen, maar het kan nooit kwaad om het origineel te bewaren. Indien Google Photos je beelden erg hard heeft vervormd, zal je hoogstwaarschijnlijk blijer zijn met een wiebelig filmpje. Wanneer Google een verbetering van de functie uitrolt, kan je een nieuwe poging wagen.

Vloeiende skiër

We testten de functie zelf uit met een video die we zo wiebelig mogelijk maakten, wat jammer genoeg te hoog gegrepen bleek te zijn voor Google Photos. Je ziet dat de app zijn best heeft gedaan om het filmpje vloeiender te maken, maar daar blijft het ook bij. Op het internet zijn er echter voorbeelden te vinden waarbij de stabilisatiefunctie wel wonderen doet. De stabilisatie van dit skifilmpje is in elk geval erg indrukwekkend.