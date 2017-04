HP kende een boerenjaar op de computermarkt. Voor het eerst sinds 2013 stoot het het Chinese Lenovo van de troon als grootste fabrikant ter wereld. Daar heeft HP voornamelijk een sterke eerste kwartaal van dit jaar aan te danken. Wereldwijde verkoopcijfers voor pc’s stegen daarin met 0,6 procent, terwijl een daling van 1,8 procent werd verwacht.

In totaal werden in het eerste kwartaal 60,3 miljoen toestellen verkocht, waarvan HP er 13,1 miljoen van voor zijn rekening nam, goed voor een marktaandeel van 21,8 procent. Een groei van 13,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Lenovo zag zijn aandeel groeien met slechts 1,7 procent naar 12,3 miljoen toestellen. De voornaamste reden zijn tegenvallende cijfers in de Noord-Amerikaanse markt, terwijl de Chinese thuismarkt eveneens enigszins tegenviel.

Op de derde plaats staat Dell. In het eerste kwartiel stegen de verkoopcijfers met 6,2 procent naar 9,6 miljoen toestellen. Apple bevindt zich op een vierde plaats met 4,2 miljoen computers, een stijging van 4,1 procent. Acer sluit de top vijf af met 4,1 miljoen verkochte toestellen.

Analyseverschil

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van analysebedrijf IDC. Gartner, een andere grote analyst spreekt die cijfers enigszins tegen. Die zegt dat Lenovo nog steeds de grootste verkoper van computers is. Gartner werkt evenwel op een andere manier om cijfers te meten, waarbij het bijvoorbeeld de Chromebooks links laat liggen. Volgens Gartner kende de pc-markt zelfs een daling van 2,4 procent naar 62,2 miljoen verkochte exemplaren.

Desalniettemin zijn beide analysten het er wel over eens dat computerprijzen het voorbije jaar stegen; een trend die zich zal blijven doorzetten. Een reden daarvoor is dat NAND-geheugen en DRAM vorig jaar moeilijk verkrijgbaar waren. Almaar evoluerende productieprocessen zorgen ervoor dat dergelijke onderdelen steeds moeilijker te produceren zijn in grote oplagen. Daarnaast speelt mee dat HP bijvoorbeeld goedkopere modellen laat sneuvelen om zich opnieuw te gaan focussen op duurdere high-endmodellen.