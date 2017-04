Vanaf 11 juni schakelt Orange al zijn klanten over naar de nieuwe wetgeving. Deze stap houdt in dat je kan bellen, sms’en en mobiele data verbruiken alsof je nationaal bent. Elk type pakket dat je nu hebt, wordt dan ineens overgezet naar een grenzeloos pakket. Overal binnen de EU zit je veilig, maar Orange voegt extra landen en regio’s toe: Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Saint-Barthélemy, Vaticaanstad, San Marino, Noord-Cyprus, Jersey, Isle of Man en Guernsey.

Extra voordelen

Hun tariefplan zoals het thuis is, geldt voortaan voor al die landen. Wie Orange Circle geactiveerd heeft, kan vandaag de dag onbeperkt naar gezinsleden bellen. Die optie wordt ook doorgetrokken onder de nieuwe roamingwet, zodat je in het buitenland gratis kan blijven bellen.

Bepaalde Orange-klanten kunnen vandaag al gebruik maken van de Orange Cloud-app (16 GB tot 500 GB) om bepaalde gegevens te back-uppen zoals foto’s en video’s. Alle data die daarvoor nodig is, wordt niet meegerekend in je mobiele limiet. Die lijn trekt Orange ook door op vlak van roaming zodat je in het buitenland zonder problemen foto’s, video’s en andere dingen kan back-uppen.

Automatische activatie

De pakketten worden automatisch geactiveerd voor alle Orange-klanten, of je nu prepaid, Zen, postpaid of Internet Everywhere hebt.

Wie buiten bovenstaande 39 landen en regio’s reist, kan nog steeds terecht bij de Traveler roaming bundels voor extra mobiele data, belminuten of sms’jes. Dat kan eenmalig in de vorm van een pas, of via een maandelijkse bijdrage.