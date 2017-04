Minoc Media Services

Minoc Media Services (www.minoc.com), gevestigd in Turnhout, is de marktleidende (en data driven) Belgische uitgeverij op het gebied van ICT, e-commerce, digital lifestyle en fotografie. Zowel online als in print hebben we sterke merken zoals Business Meets IT, Clickx, PC Magazine, Shoot, Smart Business, TechPulse, Twinkle en ZDNet. Daarnaast organiseert Minoc Media Services verschillende IT en e-commerce seminars, de Belgian Tech Show, de Belgian E-commerce Conference en trainingen als Google Analytics, Google Adwords en SEO.

Ben je op zoek naar een uitdagende en afwisselende job, waarin je je sales- en marketingtalent optimaal kan combineren? Dan hebben wij een plaats voor jou binnen ons team.

Functieomschrijving

Als Digital Account Manager ga je aan tafel met onze klanten en zoek je samen met hen naar de beste oplossing voor hun communicatie via onze platformen. Dat betekent dat je naast (online) advertentieverkoop vooral aan de slag gaat met het uitwerken van concepten en het adviseren van je klanten over media in de breedste zin van het woord. Online advertentiemodellen als bannering, content marketing en social media zijn jouw speeltuin. Je maakt de vertaalslag van wensen, behoeften of concrete marketingdoelen naar internetmarketing-strategieën, concepten en middelen die resulteren in maximaal rendement. Je onderhoudt bestaande contacten met marketingverantwoordelijken en doet daarnaast aan actieve prospectie. Je volgt je klantenportefeuille zelf op, wat regelmatige bezoeken over heel België inhoudt.

Wie zoeken we?

Je hebt bij voorkeur een commercieel profiel met verkoopervaring.

Je bent gebeten en gefascineerd door alles wat met (online) media of communicatie te maken heeft.

Je hebt kennis van online advertentiemodellen en sociale media en beschouwt het uitbouwen van de online activiteiten en het zoeken naar nieuwe markten als een grote uitdaging.

Je bent daarnaast een sterke marketeer die creatief en oplossingsgericht denkt. Bovendien heb je talent om jouw ideeën, oplossingen en concepten zelfstandig aan jouw klanten te verkopen.

Je combineert marketing vlot met de nodige commerciële flair.

Je bent zelfstandig en een goede teamspeler.

Je neemt initiatieven en wil meebouwen aan de uitgeverij van de toekomst binnen een dynamische omgeving.

Gezonde interesse in ICT strekt tot aanbeveling.

Je bent minimaal tweetalig (NL+FR/ENG).

Wat bieden we?

Je komt als Digital Account Manager terecht in een jong, dynamisch en gemotiveerd team dat concepten en oplossingen verkoopt in onze verschillende magazines en online publicaties, en klanten hierover adviseert. In ons bedrijf is sprake van een informele werksfeer met veel vrijheid waarbij geen 9 tot 5 mentaliteit past. Het verder uitbouwen van onze digitale activiteiten en nieuwe markten vormen grote en interessante uitdagingen. De functie is een mix van binnen- en buitendienst. Je krijgt een competitief salaris, aangevuld met een bedrijfswagen en extralegale voordelen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen (opleidingen, R&D-tijd etc.)

Interesse?

Stuur vandaag je motivatiebrief en cv naar jobs@minoc.com met als referentie Digital Account Manager – T.a.v. Dhr. Leo Vogels. Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.