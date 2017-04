Microsoft beëindigt de ondersteuning van Windows Vista. Een decennium na de introductie van het besturingssysteem zal Redmond geen updates meer uitbrengen voor het slecht onthaalde OS. Dat betekent concreet dat je geen beveiligingsupdates meer zal krijgen wanneer je nog een laptop of desktop gebruikt met Windows Vista. Dat maakt je vanaf vandaag kwetsbaar voor allerhande hackers en virussen.

Veiligheidsrisico

Het einde van de ondersteuning voor Windows Vista was al geruime tijd aangekondigd. Wie toch nog een computer heeft die Vista draait, zal zijn computer natuurlijk wel verder kunnen gebruiken. Vanuit een beveiligingsstandpunt is dat echter niet zo’n goed idee. Internet Explorer 9, dat nog op veel Vista-systemen draait, wordt evenmin nog ondersteunt waardoor je hele systeem risico loopt. We raden ten stelligste af om Vista voort te gebruiken. Bankieren via je oude Vista-pc is helemaal een slecht idee.

Microsoft laat verder weten dat de Security Essentials vanaf vandaag niet meer beschikbaar zijn voor Vista. Wie Microsoft Security Essentials op zijn pc heeft staan, krijgt nog wel enige tijd updates. Aangezien het besturingssysteem zelf niet meer wordt bijgewerkt, volstaan die niet om je veiligheid te garanderen.

De kans dat je Vista-pc compatibel is met Windows 10 is best groot, al kijk je de systeemvereisten best even na. Met een upgrade naar het nieuwe OS zit je voor de voorzienbare toekomst terug veilig, maar zelf raden we ook dat af. Windows 10 is immers niet gratis en Vista-hardware is per definitie aan de oude kant. Sneuvelt de pc binnen enkele maanden van ouderdom, dan ben je je geld kwijt. Een investering in een nieuw systeem is volgens ons de veiligste optie op de lange termijn.

Relatief klein probleem

Toen Microsoft drie jaar geleden de ondersteuning voor Windows XP beëindigde, zorgde dat voor veel problemen. Het immens populaire systeem was de ruggengraat van veel bedrijven en ook consumenten hielden nog vast aan hun oude en trouwe XP-pc. Met Vista doen dergelijke problemen zich niet voor. Het zware en aanvankelijk instabiele besturingssysteem kon op weinig fans rekenen waardoor de meeste gebruikers al lang zijn overgestapt op een ander OS. Vista werd immers opgevolgd door het geliefde Windows 7-besturingssysteem dat tot vandaag op bijna 50 procent van de computers wereldwijd staat. Volgens de recentste cijfers van NetMarketShare draait amper 0,72 procent van alle systemen nog Windows Vista. Ter vergelijking: drie jaar na het einde van de ondersteuning houdt 7,44 procent van de computergebruikers nog halsstarrig vast aan het intussen helemaal lekke Windows XP.