Premium Fotopapier Hoogglans

Het was al een paar jaar geleden dat ik een fotoalbum gemaakt had, ontgoocheld door de mogelijkheden van de toenmalige software. De oproep in Clickx voor testers van Pixum-fotoalbums was de trigger om mijn kandidaatstelling in te dienen. De promocode in de bevestigingsmail, die een kleine maand later volgde, voelde aan als een laat nieuwjaarscadeau.

Downloaden en installeren: dat ging heel vlotjes. Mijn “oude” laptop, een Dell D520, 2 Gb RAM maar voorzien van een SSD en Window 10, plaatste netjes in het startmenu een map Pixum Fotowereld. Hierin vond ik het programma Fotoshow, en natuurlijk de boekmaker met dezelfde naam als de map.

Op zondagmiddag was het dan zo ver, het creatief proces ging beginnen. En natuurlijk ging ik onmiddellijk aan de slag, zonder de “help” te raadplegen. Zo heb ik aan den lijve ondervonden dat het best is een afzonderlijke map aan te maken waarnaar de kandidaat-albumfoto’s gekopiëerd worden. Spijtig genoeg heb ik ook wat leertijd verloren door niet minstens “Tips en trucs” te lezen, wat ik tijdens deze reflexietijd mocht ervaren.

Zijn er minpuntjes? Ja, maar ik denk dat de moeilijkheden die ik ondervond, toe te wijzen zijn aan mijn pc. Volgende keer schakel ik een groter scherm in en stop ik onnodige processen. Regelmatig een back-up van het project maken heeft me ook eens gered van een misgelopen experiment. Zo ondervond ik snel dat een enkele pagina dupliceren alleen maar kan door de dubbele bladzijde te dupliceren, gevolgd door linker- (of rechter-) pagina wissen.

“Wij verwerken jouw foto’s snel, betrouwbaar en voor een goede prijs” is een deel van de reclametekst van Pixum en dat kan ik alleen maar beamen. Op maandagnamiddag de bestelling geplaatst na een laatste check-up, op woensdag om 14u een mail gekregen met daarin de trackingcode van Bpost en op vrijdag belt de postbode aan met de stevige kartonnen doos.

Over de kwaliteit van de afdruk op fotopapier niks dan lof. Foto’s die meer dan één bladzijde beslaan, zijn dankzij de extreem vlakke binding vlot en ongehinderd zichtbaar. Het hoogglans fotopapier laat zelfs iets donkere foto’s nog altijd schitteren.

Dirk De Coster

Pluspunten:

Snelle levering

Kwalitatieve afwerking

Kleurweergave (fotopapier)

Minpunten:

Softwarekeuzemogelijkheden

Tekstvelden lastig leesbaar tijdens input

Aanvinken foto’s lukt niet altijd

Score:

4,5/5

Premium Fotopapier Zijdeglans

Ik had de keuze gemaakt om elke foto manueel in te voegen per bladzijde, om de reden dat ik graag zelf bepaal waar ik mijn foto’s plaats per pagina en dat ik dan elke foto kan aanpassen naar grootte (dit kan ook na de hulp van de assistent, maar ik verkoos deze niet te gebruiken).

Een voordeel was dat je foto’s ook vanuit je Google Foto’s-account kon invoegen. Daarnaast kan je tijdens alle bewerkingen perfect zien hoeveel het boek gaat kosten. Ook bij het invoegen van meerdere pagina’s zie je onmiddellijk dat de prijs zich aanpast. Het nadeel van het invoegen van bijkomende pagina’s is dat je verplicht bent om steeds acht pagina’s in te voegen, waarom niet per twee pagina’s?

Het uploaden en versturen van het boek verliep zonder problemen. Je krijgt een waarschuwing als er pagina’s zijn waarvan de resolutie ondermaats is. Je kan nadien gedurende een periode het fotoboek online bekijken; een nadeel is dat je het online album niet op het volledige scherm kan bekijken. Opvallend: als je klikt op de knop Opslaan, dan komt de tekst in het Duits “Gespeichert!” en ook voor mijn naam staat “von” vermeld. Behalve dat heb ik verder geen vertaalfouten kunnen terugvinden en is alles perfect Nederlandstalig.

Het fotoboek zag er uitstekend uit en was prima op tijd geleverd. De verwachte verzendingsdatum werd exact nageleefd. De levering en verpakking van het fotoboek was prima, niets op aan te merken.

Didier De Vos

Pluspunten:

Snelle installatie

Overzichtelijke interface

Perfecte verzending

Levering en verpakking prima in orde

Minpunten:

Webinterface oogt rommelig

Schaduwkleur rond foto’s niet aanpasbaar

Soms Duitse woorden, foutjes in vertaling

Score:

3/5

Fotopapier Zijdeglans

De installatie van de software is makkelijk en probleemloos. De productkeuze omvat verschillende fotoproducten.

Omdat ik de software niet kende, ben ik begonnen met de Fotoboek-assistent. Je kiest het aantal pagina’s: 50 en daarna de map waarvan je de foto’s wilt gebruiken en voegt deze toe, in mijn geval meer dan 1000 foto’s. Het aantal foto’s bleek te groot. Deze functie toont of alle foto’s kunnen worden geplaatst en hoeveel er dat gemiddeld per pagina zijn. Het aantal foto’s is daarna gereduceerd naar 372 foto’s: 7,4 per pagina.

In de volgende stap bepaal je in welke stijl/design je de foto’s wilt hebben. Mijn keuze was ’Zwart collage’, omdat de kleuren van de foto’s dan beter uitkomen. Je kunt vervolgens een voorbeeld van je fotoboek laten maken en op volledig scherm bekijken. Als het resultaat bevalt, kun je deze opslaan. Zo kun je het resultaat van meerdere stijlen vergelijken.

Zelf heb ik de vrije invulling van het fotoboek niet gebruikt, maar wel even getest. Je kunt door middel van slepen heel makkelijk foto’s invoegen. Het keuzemenu aan functies is erg groot. Zo kun je werkende, lege pagina’s toevoegen. De prijs van het fotoboek op je ontwerppagina wordt direct bijgewerkt.

Conclusie: Ik zou de Fotoboek-assistent altijd gebruiken om te bepalen hoeveel foto’s je per pagina kwijt kunt/wilt, ook om het resultaat van verschillende keuzes met elkaar te vergelijken. Dat kan ook helpen bij het maken van het fotoboek als je de assistent niet wilt gebruiken. Na ongeveer een week werd het fotoboek, goed verpakt, afgeleverd. Het resultaat is erg mooi, zeker in vergelijking met de preview op het computerscherm.

Dethmer Kielman

Pluspunten:

Logisch werkproces via stappen

Optimalisatie aantal foto’s per pagina

Snel meerdere versies mogelijk via Fotoboek-assistent

Minpunten:

Invoegen en bewerken van foto’s is ietwat complex

Score:

4,5/5

Premium Fotopapier Extramat

De software kon ik gemakkelijk installeren vanaf de website van Pixum. Het lijkt initieel een klein pakketje, maar daarna volgt een pittige download. De software oogt gebruiksvriendelijk en laat direct zien wat je allemaal kan maken en bestellen via Pixum. Voor deze opdracht koos ik een groot fotoboek, 30 bij 30 centimeter, 50 pagina’s. Zonde dat de optie Premium Fotopapier Extramat niet beschikbaar is met platte binding.

Foto’s inladen gaat snel: je kiest een map waar je foto’s in staan, en ze verschijnen direct in de linkerbalk. Je kan gelukkig snel tussen mappen wisselen, mocht dat nodig zijn, want je kan maar één map tegelijk weergeven. Elke foto kan je bewerken met de uitgebreide, geïntegreerde foto-editor die prima werkt. Elke foto die je gebruikt in het boek, krijgt een vinkje zodat je geen dubbele foto’s gebruikt. Behalve wanneer je de foto bewerkt met de editor, dan verdwijnt het vinkje vreemd genoeg. Je kan de foto’s vrij over het boek verspreiden en roteren zoals je wilt, tot je te dicht bij de rand komt. Dan grijpt de Pixum-software in, terwijl je dat zelf niet altijd wilt. Ik vind het heel fijn dat je iets op de rug kan noteren, maar het lettertype in de software is bijzonder klein. Het is echt gokken hoe groot het er in het echt gaat uitzien. Zelfs afdrukmodus biedt geen hulp. Pixum biedt heel wat achtergronden aan waarmee je een fotoboek kan opsmukken, maar persoonlijk vond ik er heel weinig mooie tussen.

Het fotoboek zelf ziet er prachtig uit. De fotocover is leuk en het extramat fotopapier zorgt voor een heel speciaal effect. Ik bestel voortaan altijd extramat nu ik dit weet. Topfotoboek!

Dominique Van Looy

Pluspunten:

Uitgebreide foto-editor

Bliksemsnelle levering

Extramat ziet er prachtig uit

Minpunten:

Niet altijd vinkjes bij gebruikte foto’s

Foto’s bij de rand worden automatisch uitgelijnd

Score:

4/5

Fotopapier Hoogglans

De installatie van de software is makkelijk, maar het zijn een heel aantal zip-files. De installatie duurde een 5 à 10 minuten in totaal. Je kan kiezen tussen verschillende afwerkingen en vormen van boek. Binnen de beschikbare formaten kreeg ik Fotoboek XL, vierkant 30 x 30 cm met maximaal 50 pagina’s, afwerking Fotopapier Hoogglans om uit te proberen.

Je kiest het aantal pagina’s en sleept de foto’s die je wilt gebruiken uit je map simpelweg naar de applicatie. Ook heb je de keuze om direct foto’s te downloaden van je facebookprofiel, zonder dat je deze nog eens lokaal moet opslaan op je pc. Dit werkte helaas niet bij mij. Hier heb ik dan wel wat extra werk gehad om alle foto’s die ik in het album wou te downloaden.

In de volgende stap kan je kiezen hoeveel foto’s je per pagina wilt en kan je je achtergrond en achtergrondkleur kiezen. Ik heb zelf een zwarte achtergrond gekozen omdat dit de kleuren veel sprekender maakt. Het aantal foto’s dat je per pagina wilt, is vrije keuze. Ik heb er 1 tot 3 per pagina genomen, kwestie van de foto’s niet te klein te maken. Liever kwaliteit dan kwantiteit. Ik had nog nooit een fotoboek gemaakt, maar ik ben blij verrast over hoe eenvoudig alles ging. Het resultaat was ook beter dan ik verwacht had.

De levering was ook zeer snel. Op zondag mijn fotoboek aangemaakt en op donderdag werd het al geleverd. Volgens mij kan iedereen een prachtig resultaat behalen met de Fotoboek-assistent. Het is makkelijk in gebruik, dus je hoeft echt niet eerst een hele handleiding door te nemen: gewoon ‘trial and error’. Heel leuk om te proberen als leek en voor de gevorderde gebruiker.

Sara Waeytens

Pluspunten:

Eenvoudige software

Prima automatische invulling

Snelle levering

Minpunten:

Facebookfoto’s importeren werkte niet

Score:

4,5/5