Google breidt het digitale oppervlakte waar advertenties zullen opduiken in zijn zoekmachine uit. Ook tijdens het zoeken naar beelden kan je binnenkort op reclame stuiten.

Handtaslink

Die reclame zal niet meteen bij een zoekopdracht naar boven komen, maar wel als je op een bepaald beeld klikt. Je krijgt dan naast de normale knoppen ook de mogelijkheid om rechtstreeks producten te kopen die in de foto getoond worden. Draagt het model in de foto bijvoorbeeld een handtas, dan krijg je een link naar de productpagina van die handtas te zien, of tenminste van een gelijkaardig product.

De advertenties zullen in eerste instantie gelimiteerd zijn tot kleding, en meerbepaald schoenen, handtassen en zonnebrillen. Ze zullen ook enkel te zien zijn via mobiele opzoekingen binnen Google voor Android. Maar de bedoeling is dat de advertenties op termijn meer categorieën zullen omvatten en op meer platformen verschijnen. Google heeft al aangekondigd dat het in de komende maanden andere kledingstukken zal toevoegen, plus tuin- en interieurproducten.

Machine learning

De advertenties worden uitgekozen op basis van machine learning, waarbij een algoritme ervoor zorgt dat de links die verschijnen zo dicht mogelijk bij het afgebeelde product liggen. Webdesigners kunnen ervoor zorgen dat afbeeldingen op hun websites naar bepaalde producten verwijzen door de juiste metadata aan te leveren. Die data zou Google al sinds december aan het verzamelen zijn, aldus Search Engine Land.

Volgens Google liggen de advertentielinks in het verlengde van waar mensen naar op zoek zijn als ze beelden opvragen via de zoekmachine. Prijs en beschikbaarheidsinformatie zouden bovenaan het lijstje van vragen staan van gebruikers die op beelden zoeken.