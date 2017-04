YouTube voert enkele aanpassingen door aan zijn partnerprogramma, de dienst die videomakers in staat stelt om inkomsten te genereren. Het platform van Google wil namelijk de kwaliteit van zijn video’s opkrikken aan de hand van een aantal nieuwe richtlijnen.

Tegen cyberboefjes

Sinds een recente update is er meer controle op aanstootgevend materiaal, zoals expliciet geweld en een buitensporige hoeveelheid scheldwoorden, zodat er geen advertenties meer verschijnen op die video’s. Nu voert YouTube een nieuwe regel in: je hebt tienduizend weergaven nodig op je kanaal vooraleer je je eerste duit kan verdienen.

In een blogpost vertelt YouTube dat deze drempel hen beter in staat stelt om illegitieme kanalen uit te filteren. Nu worden er vaak kanalen gemaakt met video’s die tegen de richtlijnen zijn, zoals porno en illegaal verspreide films. Zo kunnen deze boefjes snel een zakcentje verdienen vooraleer de kanalen offline worden gehaald. Volgens YouTube zal deze nieuwe barrière volstaan zonder dat het een grote impact heeft op zijn videomakers. Ook zal de online dienst binnen enkele weken een procedure invoeren om gegadigden voor zijn partnerprogramma te evalueren.

Word rijk met YouTube

Met online filmpjes kan je immers je brood verdienen. De Vlaamse creatieveling Jordy Janssens, onder alias MojoOnPC, heeft onlangs de drempel van een miljoen abonnees behaald. Hij maakt zo’n acht video’s per maand die schommelen tussen de 300.000 en negen miljoen weergaven. Daar verdient hij heel veel mee, ook al wil hij daar zelf geen details over vrijgeven. Wel kunnen we een ruwe schatting maken.

Hoeveel je verdient per weergave hangt af van enkele factoren, zoals tijdstip, locatie en inhoud. Enkele YouTubers gaven aan dat ze gemiddeld zo’n twee euro per duizend bezichtigingen verdienen. Dat lijkt niet veel, maar als je daar product placement en geld aan sponsoring bij rekent, dan kom je aan een aardig bedrag per maand. Als MojoOnPC zo’n vier miljoen weergaven haalt op een maand, dan levert dat hem een slordige achtduizend euro op. Daar komt dan nog bijvoorbeeld sponsorgeld bij. Niet slecht voor een zeventienjarige jongen die na zijn middelbare studies nog veel meer video’s wilt maken.

Als je al enkele euro’s hebt verdiend, hoef je je geen zorgen te maken. Hetgeen je nu al hebt, mag je houden. Wel zal de kraan voortaan gedicht worden totdat je kanaal de nieuwe drempel heeft bereikt, en je moet even de vernieuwde procedure doorstaan vooraleer je je bijverdienste kan verderzetten. Tenminste, als je je houdt aan de richtlijnen van het videoplatform.