Begin mei ligt een nieuwe Clickx Xtra in de winkel specifiek over Windows 10, de nieuwe Creators Update, tal van tips, tricks en achtergrondstukken om je helemaal up to date te brengen. De grote vraag is natuurlijk of je al Windows 10 gebruikt? En ben je daar dan tevreden over? Of blijf je liever op Windows 7 of een ouder besturingssysteem zitten nu je de keuze hebt? Laat het ons weten!

Wat vind jij van Windows 10? Ik hou ervan en wil niets anders meer

Ik gebruik het, maar ik ben geen fan

Ik zit nog op een oudere Windows-versie

Geef mij maar een Mac

Linux is mijn enige liefde View Results

Deze poll loopt een week lang op de website. Daarna analyseren we het resultaat in het Xtra-nummer rond Windows 10 en stellen we opnieuw een volgende vraag. Onder elke deelnemer verloten we ook telkens een prijs. Veel succes!