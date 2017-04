Negen maanden nadat het besturingsysteem op de wereld werd losgelaten, heeft 4,9 procent van de Androidgebruikers Android Nougat in handen. Op korte termijn maakt het OS een grote sprong; een maand geleden lag dat percentage nog op 2,8 procent.

Vertraging

In vergelijking met Android Marshmallow loopt de adoptie van Nougat echter een pak trager. Marsmallow had na eenzelfde tijdsbestek al 10 procent van de gebruikers voor zich gewonnen. En ook voorganger Lollipop kon na vijf maanden al een aandeel van 3,3 procent voorleggen.

De vertraging is deels te verklaren door een andere aanpak van Google: in tegenstelling tot voorgaande jaren werd de nieuwe Androidversie niet in het najaar gelanceerd, maar al vroeger in de zomer. Dat lijkt een invloed te hebben op de verspreidingsgraad. De fabrikanten hebben nog maar een maand geleden hun nieuwe telefoons aangekondigd tijdens MWC, en die moeten hun weg nog vinden naar een koper.

Troonswissel

Specifiek is het percentage van Nougat nog in twee te splitsen: 4,5 procent van de gebruikers heeft Nougat 7.0 terwijl Android 7.1 een aandeel behelst van 0,4 procent. Opvallend is dat enkel het aandeel van Nougat 7.0 is dat de afgelopen maand is toegenomen, het percentage van Android 7.1 bleef gelijk.

Verder heeft Marshmallow nog altijd de scepter van Lollipop niet overgenomen, maar die gebeurtenis lijkt niet meer veraf: Android 6.0 staat op 31,2 procent, Android 5.0 heeft er nog een klein beetje marge op met 32 procent gebruikers. Tot slot werkt 1 op vijf gebruikers nog met Kitkat, dat al meedraait sinds 2013.