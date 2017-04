In een onverwachte aankondiging deelt Mark Shuttleworth, de oprichter van Canonical, mee dat het een einde maakt aan zijn mobiele besturingssysteem. Canonical, het bedrijf achter de populaire Linux-distributie Ubuntu, werkte al enige aan een platform waarop servers, desktops, smartphones en tablets kunnen draaien. Het succes van Unity bleef echter uit, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt ziet een streep te trekken door de software. De desktopversie van Ubuntu zal vanaf volgend jaar wederom GNOME gebruiken als zijn standaard desktop environment.

Succes

Ubuntu is één van de grootste succesverhalen in de Linux-wereld. Zowat alle Linux-servers gebruiken het besturingssysteem en het OS heeft zelfs zijn weg naar Windows 10 gevonden. Dat komt doordat Ubuntu een erg gebruiksvriendelijk besturingssysteem is. Veel mensen prijzen Linux omwille van de vrijheid die je hebt bij het kiezen van de verschillende onderdelen van het besturingssysteem. Jammer genoeg is de software hierdoor eveneens weinig gebruiksvriendelijk. Dat Ubuntu wel een eenvoudige gebruikersinterface heeft, zorgt ervoor dat de distributie wijdverspreid is geraakt.

Overkoepelend platform

Tot zes jaar geleden verspreide Canonical Ubuntu standaard met de GNOME-desktop environment. Hierna begon het bedrijf aan een project dat erg hard doet denken aan Windows Continuum. De Ubuntu-maker wilde alle toestellen met een besturingssysteem op hetzelfde platform laten draaien. Canonical werkte aan Ubuntu-telefoons en –laptops en ontwikkelde de desktop environment Unity. Deze desktop environment was de overkoepelende software voor alle verschillende toestellen en zorgde ervoor dat je je smartphone als een desktop kon gebruiken.

“Onze pogingen werden in de gemeenschap aanzien als fragmentatie. Wat het Unity8-team tot nu toe heeft geleverd is mooi, bruikbaar en stabiel, maar ik respecteer de markt en de gemeenschap die uiteindelijk kiezen welke producten groeien en welke verdwijnen,” schrijft Shuttleworth. “Het was een moeilijke beslissing om te nemen, aangezien ik volledig geloof in een toekomst met overkoepelende platformen. Deze keuze is gemaakt omwille van commerciële beperkingen.”

Ubuntu-telefoon

Behalve door Unity trekt Ubuntu eveneens een streep door zijn mobiele plannen. Ubuntu-telefoons werden nooit een doorslaand succes en fungeerden voornamelijk om de overkoepelende plannen van Canonical te ondersteunen. Shuttleworth zei immers in het verleden dat hij ervan overtuigd was dat de desktop op zichzelf zou sterven. Zijn antwoord op deze toekomst was een smartphone die dubbel dienst kon doen als desktop. Nu Shuttleworth een einde maakt aan Unity is er geen plaats meer voor een Ubuntu-telefoon binnen het bedrijf.

“We willen investeren in de domeinen die bijdragen tot de groei van ons bedrijf. Deze zijn Ubuntu zelf, voor desktops, servers en virtuele machines, onze cloudproducten en ons IoT-verhaal. Al deze domeinen hebben gemeenschappen, klanten, opbrengsten en groei: de ingrediënten voor een onafhankelijk bedrijf, met schaalbaarheid en momentum,” besluit Shutlleworth.