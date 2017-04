Microsoft geeft iedereen die nieuwsgierig is naar welke data hij of zij nu precies deelt met het bedrijf een exhaustieve inkijk in alle parameters die het in het oog houdt. De lijst is sinds kort online te raadplegen en geldt voor gebruikers die intekenen op het basis-privacyniveau van het besturingssysteem. Er is ook een beknopte opsomming beschikbaar voor zijn die intekenden op het ‘Full’ niveau. Microsoft introduceert die twee nieuwe niveau’s met de creators update.

Slechte reputatie

Windows 10 is op veel vlakken een succes te noemen, maar het besturingssysteem sleept nog altijd een reputatie mee om nogal nonchalant om te springen met de privacy van zijn gebruikers. Er is zelfs een officiële werkgroep binnen de Europese Unie opgericht die nagaat of de technologiereus geen grenzen overschreidt. Dat slechte imago van Windows 10 is deels te wijten aan de nogal voortvarende aanpak die Microsoft in de beginperiode van Windows 10 hanteerde en deels aan opgeblazen berichten in de media. Een van de goede voornemens van Microsoft was dit jaar dan ook om het privacyvraagstuk drastisch anders aan te pakken.

Twee niveau’s

De herschikking van de privacy-instellingen van drie naar twee niveau’s met de creators update moet het voor gebruikers duidelijker maken welke data ze met Microsoft delen. Op het basisniveau deel je data “die nodig is om je Windows 10-toestel veilig en up-to-date te houden”. Teken je in op het volledige niveau, dan “gebruiken we je diagnostische data om Windows 10 voor iedereen te verbeteren en jou meer gepersonaliseerde ervaringen aan te bieden wanneer je daarvoor kiest,” aldus Microsoft.

Volgens Microsoft zal iedereen bij de uitrol de kans krijgen om opnieuw voor een niveau te kiezen dat aansluit bij zijn voorkeur, dus niet alleen nieuwe gebruikers van het OS. Het bedrijf beklemtoont ook dat de privacy-instellingen standaard in- of uitgeschakeld zullen gepresenteerd worden aan gebruikers op basis van hun huidige instellingen. Hiermee lijkt het bedrijf te willen anticiperen op kritiek dat het alsnog een voorkeur voor een bepaalde configuratie wil doordrukken.