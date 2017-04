Slechts 13 smartphonemodellen krijgen de Creators Update voor Windows 10. Dat is de volgende grote, jaarlijkse update die Microsoft uitbrengt voor zijn gebruikers. Zowat alle Windows 10-gebruikers zijn in staat hun computer te updaten naar de nieuwste versie wanneer die beschikbaar is. Voor smartphones laat Microsoft weten dat de situatie er heel anders uitziet.

Van alle modellen die de update krijgen, zijn er bovendien maar zes toestellen die uit de stal van Microsoft zelf komen: Lumia 640/XL, 550, 650 and 950/XL. Onder meer de populaire Lumia 930 en 1520 vallen daarmee uit de boot.

Het ziet er zo meer en meer naar uit dat Microsoft de ondersteuning voor zijn mobiele OS langzaamaan uitfaseert. Het bedrijf bevestigt de geruchten niet, maar ontkent ze evenmin. Volgens Windows Central is het weglaten van oudere toestellen bovendien een vreemde keuze omdat de jongste update beter zou draaien op oude hardware dan op nieuwe.

De volledige lijst van ondersteunde toestellen: