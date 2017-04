Wie op zoek is naar realtime informatie over zijn of haar trein, hoeft daar niet langer de onnodig slechte website van de NMBS voor te trotseren. Voortaan deelt de NMBS zijn gegevens, waardoor je vertragingen kan opzoeken via externe apps als die van Google Maps en iRail. Ondanks dat het delen van die info wettelijk verplicht is, kostte het de NMBS tot vandaag om dat ook echt te doen.

In 2015 deelde het overheidsbedrijf al zijn ‘theoretische gegevens’, met andere woorden: het stond toe dat iedereen de uurroosters van de treinen kon gebruiken. Aangezien stiptheid daar nogal te wensen overlaat, waren die gegevens evenwel vaak nutteloos. Gebruikers konden zich in het verleden nog richten op de gebruiksvriendelijke website Railtime.be, een afgeleide van de NMBS, maar die werd om onduidelijke redenen gesloten.

Gebrekkig

De krant De Tijd weet dat de stiptheidscijfers van de NMBS in februari van dit jaar opnieuw daalden naar 89 procent. Dat wil zeggen dat 11 procent van alle treinen minstens of meer dan zes minuten vertraging hadden. Daardoor schoten externe bedrijven niet veel op met de ‘statische gegevens’ die ze tot nu mochten gebruiken van de NMBS.

Externe bedrijven mogen de gegevens echter niet zomaar gebruiken. Ze moeten daarvoor eerst toestemming vragen bij de NMBS. Ze krijgen dan een soort licentie toegewezen, waarbij ze meteen ook verklaren dat ze de informatie niet zullen delen met derden. Dergelijk sublicentiëring verbieden, betekent dat de data nog steeds niet helemaal open is.

Open data of niet, sinds gisteren kan je via Google Maps al opzoeken of jouw trein vertraging heeft. De gegevens worden elke 30 seconden ververst. Deze stap bevestigt nogmaals de sterke reputatie die Google geniet op vlak van routebegeleiding en informatiedeling.

Louche NMBS

Het is een grote stap voorwaarts voor de NMBS, die op vlak van digitale dienstverlening allesbehalve een goed rapport verdient. Niet alleen is de website een rommelig boeltje, ook het ticketsysteem laat te wensen over. Zo bleek vorige maand nog dat de NMBS het recht om tickets digitaal te verkopen alleen had toegekend aan Olympus. Daar kwam veel kritiek op en de NMBS besloot om ook dat deel van zijn dienstverlening te zullen openstellen. Kunnen we binnenkort onze treinen opzoeken én een ticketje bestellen via Google Maps?