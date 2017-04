Een team van chemici aan de universiteit van Californië heeft een schermmateriaal ontdekt dat zich automatisch kan herstellen. Dat zou een gat in de markt zijn voor vele onoplettende smartphonegebruikers, want als je nu je gsm laat vallen heb je twee opties. Je laat het scherm herstellen voor een veel te dure prijs, of je koopt gewoon een nieuwe telefoon. Een derde optie zou dus voor iedereen een aantrekkelijk alternatief zijn.

De substantie die bestaat uit uittrekbaar polymeer en een ionisch zout kan zich rekken tot vijftig keer zijn originele grootte. Dat betekent dat wanneer het materiaal een kras of barst heeft, de ionen en molecules in de stof elkaar aantrekken om de breuk te herstellen. De onderzoekers hebben al verschillende tests uitgevoerd op dit uitzetbaar goedje en de resultaten zijn positief: wanneer ze de stof in twee deelden, knutselde het zich automatisch terug aaneen binnen de 24 uur.

Verwacht tegen 2020

Chao Wang, de chemist die het onderzoek leidt, voorspelt dat de nieuwigheid zal gebruikt worden in gsm-schermen en batterijen tegen 2020. “Zelfherstellende materialen lijken sciencefiction, maar ik geloof dat ze snel op de markt zullen komen. Binnen drie jaar zullen deze nieuwe producten ons leven veranderen. De smartphones van morgen zullen veel meer bereiken dan wat ze nu kunnen.”

Materialen die zichzelf herstellen zijn op zich geen wereldschokkende innovatie. Die bestaan immers al, en sommige LG-smartphones, zoals de G Flex, bevatten deze materie al in het harnas van het toestel. Het grote verschil is dat die stof geen elektriciteit kan geleiden, in tegenstelling tot deze nieuwe technologie. Daarom was er nog geen sprake van zelfhelende schermen, want touchscreens hebben een laagje met een grid aan electrodes. Met andere woorden: als je met je vinger (die ook geleidend is) het scherm aanraakt, dan vervolledig je een circuit en kan het toestel een bepaalde handeling registreren. De nieuwe zelfherstellende materie is wel geleidend en kan dus ook toegepast worden in het touchscreen van smartphones.

Het team zal zijn onderzoek voorstellen tijdens een meeting van de American Chemical Society, de grootste wetenschappelijke organisatie ter wereld gewijd aan chemisch onderzoek.