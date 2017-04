De volgende iPhone zal geen graphics processing unit (GPU) bevatten van Imagination Technologies. Dat is het bedrijf dat al jarenlang de grafische processor voor mobiele apparaten van Apple ontwikkelt. Die samenwerking wordt nu abrupt stopgezet, zo maakte IT bekend in een persbericht. Apple zal in de toekomst zelf de grafische chip produceren voor iPhones en iPads.

Apple construeert steeds meer zijn eigen componenten, zodat ze minder afhankelijk zijn van externe bedrijven. Tot vandaag waren de PowerVR-GPU en de system-on-a-chip A10 Fusion de enige componenten die Apple zelf niet produceerde. Doorheen de tijd nam Apple vele bedrijven over om zich op bepaalde domeinen te specialiseren, zoals spraaksoftwarespecialist Siri in 2010 en cameraspecialist LinX in 2015.

Een ander gerucht dat de ronde doet is dat Apple niet meer tevreden is over zijn mobiele grafische processor. De iPhone 7 gebruikt immers dezelfde chip als in de 6S gebruikt wordt, de PowerVR GT7600 GPU. Terwijl die in de vorige generatie nog een krachtpatser was, heeft die het nu moeilijk om niet te oververhitten. Eerder dumpte Apple al ontwikkelaars van chips als ze de prestaties van concurrenten niet konden bijbenen. In 2005 nam Apple bijvoorbeeld afstand van zijn central processing unit (CPU) PowerPC omdat de x86-processor van Intel sneller werd.

Deze gestopte samenwerking is een enorme klap voor Imagination Technologies. Hun aandeel kelderde in de laatste paar uur tussen de 60 en 70 procent en deze nederlaag kan dus het einde voor hen betekenen.