Voor zijn Creators Update neemt Microsoft heel wat onderdelen van Windows 10 onder handen. Zo ook de Microsoft Maps: de kaarten-applicatie. Een van de grootste verandering daar is de ingebruikname van een volledig nieuw 3D-systeem om de kaarten weer te geven. Plaatslabels en ‘points of interest’ kunnen nu realistischer worden weergegeven.

Daardoor kunnen ontwikkelaars afbeeldingen en verkeersborden weergeven op de kaarten. Zo wordt het makkelijker om onderweg of op voorhand een route uit te stippelen. Terwijl je die afbeeldingen ziet, zal de applicatie de rest van de omgeving automatisch schalen, zodat de gebruiker een compleet overzicht krijgt.

Daarnaast wordt het voor ontwikkelaars mogelijk om aan de slag te gaan met het uiterlijk van de app. Zo kunnen gebruikers een nieuwe lay-out kiezen als ze vinden dat die makkelijker werkt. Microsoft geeft zelf het voorbeeld van een kaart die volledig aangepast is in het thema van Halloween: zowel qua uitzicht, als qua places of interest.