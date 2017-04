Apple bracht gisteren de nieuwe update iOS 10.3 uit, waardoor miljoenen iOS-toestellen het nieuwe, moderne bestandensysteem Apple File System zullen hanteren. Wanneer je de update installeert, zal je bestaande HFS+ bestandensysteem vervangen worden door AFS. Als gebruiker merk je waarschijnlijk niet veel, op een kleine boost in beschikbare opslagruimte na. AFS is beter geoptimaliseerd voor mobiele apparaten en SSD’s en bevat bovendien meer mogelijkheden voor een veiligere encryptie.

Apple beschrijft AFS als ‘de volgende generatie in opslagruimte’. Het werd vorig jaar aangekondigd op het Worldwide Developers Conference, een jaarlijkse conferentie georganiseerd door Apple. Tot hiertoe gebruikten iOS-toestellen het Hierarchical File System (HFS), dat al 31 jaar oud is. Dat bestandensysteem was oorspronkelijk ontworpen voor Mac’s met floppy’s en had dus dringend een opknapbeurt nodig. Zelfs zijn opvolger HFS+ bleek niet effectief genoeg te zijn.

Weinig verschil

Apple ontwierp het Apple File System om beter te werken op zijn nieuwste toestellen. Het bestandssysteem haalt meer voordeel uit SSD’s. Ook worden bestanden beter versleuteld en zijn er mogelijkheden voorzien zoals Storage Snapshots, een soort momentopname van alle data op je apparaat. Bestanden herstellen moet hiermee een stuk vlotter verlopen.

In de praktijk verandert er niet veel voor de consument. Apple File System biedt snellere lees- en schrijfsnelheden aan op Apple-toestellen, wat aangetoond werd op het WWDC, maar in dagelijks gebruik is dat verschil verwaarloosbaar. De kans bestaat dat je wel een kleine boost krijgt in beschikbare ruimte. iOS 10.3 legt bovendien de funderingen voor iOS om volledig over te stappen op 64-bit apps, iets wat volgens vele fans zal gebeuren in iOS 11.

Back-up

Blijkbaar is er geen vermelding van AFS in de update op je gsm, dus schrik niet als deze update iets langer duurt. Op het platform Reddit melden gebruikers dat de update drie kwartier duurde, waarschijnlijk omdat de Apple Server overbelast is. In geen enkel geval mag je de update stopzetten, zorg dus dat je iPhone in de oplader steekt tijdens het updaten.

Het is altijd verstandig om je bestanden te back-uppen voor een update, maar in dit geval is het bijna een noodzaak. Er is immers geen garantie dat je data ongeschonden blijft na deze update die het hele onderliggende bestandensysteem van je iPhone verandert. Er kan altijd iets onverwachts foutlopen.

Je kan je bestanden op verschillende manieren back-uppen. Zo kan je de update uitvoeren met software zoals iTunes, of maak je een automatische back-up naar je iCloud. Een manuele back-up naar een externe harde schijf is een mogelijk alternatief.

Verdere vernieuwingen

Naast Apple File System zijn er nog andere vernieuwingen in iOS 10.3. Zo kan je nu met de Find My iPhone-app de locatie van je AirPods, de draadloze oortjes van Apple, traceren. De app laat een geluidje komen uit je AirPods. Als je ze op een andere plaats hebt kwijtgespeeld, traceert de app bovendien de locatie waar je ze voor het laatst hebt verbonden met je iPhone.

Ontwikkelaars kunnen nu rechtstreeks antwoorden op recensies in de App Store. Ook kan je bepalen of een recensie nuttig is of niet en kan je ze naar deze parameter rangschikken. Daarnaast kan je eenvoudiger films huren om over verschillende Apple-toestellen bekijken en is er een update in CarPlay (waarmee je je iPhone kan koppelen aan het entertainmentsysteem van je auto) en Siri (de geavanceerde persoonlijke assistent van Apple die werkt met spraakherkenning). De overige veranderingen voor iOS zijn heel klein en zal je hoogstwaarschijnlijk niet opmerken.

Apple heeft ook een update doorgevoerd voor de Apple Watch, die vanaf nu Theater Mode ondersteunt, en voor Mac-systemen. Vooral Night Shift valt daarbij op. Die functie stelt je in staat om het blauwe licht in je scherm te dimmen. Zo zou je beter kunnen slapen als je je MacBook gebruikt voordat je naar bed gaat.