Je Mac ondersteunt voortaan nachtmodus. Hierdoor kan je ’s avonds blauw licht uitfilteren, waardoor je een betere nachtrust krijgt. Apple lanceerde Night Shift een jaar geleden met iOS 9.3. De functie filtert blauw licht uit, waardoor de beelden op je iPhone of Mac er geler zullen uitzien. Door in te boeten in beeldkwaliteit zal je nachtrust een stuk beter zijn.

Niet alleen je scherm, maar ook de zon straalt blauw licht uit. Hierdoor denkt je lichaam dat het nog dag is wanneer je laat achter een scherm vertoeft. Door het blauwe licht uit te filteren, krijgt je lichaam geen tegenstrijdige signalen en zal je sneller in slaap vallen.

Je kan nachtmodus inschakelen via het beeldschermmenu bij de instellingen. Ga naar het tabblad Night Shift en kies tussen de twee opties die Apple je geeft. Je kan je Mac instrueren om van zonsondergang tot zonsopgang nachtmodus in te schakelen. Ook kan je zelf tijdstippen kiezen waarop de modus wordt in- en uitgeschakeld. Tenslotte kan je handmatig de functie inschakelen via het notificatiecentrum of Siri.