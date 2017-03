Uit recente cijfers van analyticsbedrijf Verto blijkt dat Apple Music de voorbije maand maar liefst tien miljoen meer unieke gebruikers had dan Spotify. Hiermee staat de streamingdienst van Apple met marge op de eerste plaats, terwijl Pandora Radio de tweede plaats inneemt. Spotify, die al enige tijd de meeste betalende gebruikers heeft, vertoeft op de derde plaats in de lijst met streamingdiensten met de meeste maandelijkse gebruikers.

Tijdens februari had Apple Music 40,7 miljoen unieke gebruikers in de Verenigde Staten. Volgens Verto komt dit doordat Apple Music-klanten de dienst drie maanden gratis kunnen uitproberen, wat volgens het analyticsbedrijf voor een verdubbeling in het aantal gebruikers zorgt. Apple vertelde immers in februari nog dat het wereldwijd de kaap van de 20 miljoen abonnees had overschreden, ongeveer de helft van de klanten die de dienst gebruiken. Ter vergelijking: Spotify heeft maar liefst 50 miljoen abonnees op zijn naam staan. Samen met gebruikers die niet betalen, komt Spotify uit op een klantenbestand van meer dan honderd miljoen muziekliefhebbers.

Dat Apple Music mede dankzij zijn gratis proefperiode op meer maandelijkse gebruikers dan Spotify kan rekenen, is een interessante wending. Het toont immers aan hoeveel voordeel de streamingdienst haalt uit het standaard geïnstalleerd staan op iPhones en iPads. Verder toont het eveneens de potentiele groei van de dienst aan.

Ten slotte kunnen de cijfers ertoe leiden dat meer zangers exclusieve deals zullen aangaan met Apple Music. Bij Apple zullen de muzikanten zeker zijn dat hun muziek veel verschillende gebruikers bereikt. Spotify heeft dan misschien wel de meeste betalende klanten, maar deze gebruikers lijken niet consequent de dienst te gebruiken. Bovendien betaalt Apple zangers eveneens wanneer gebruikers hun muziek downloaden tijdens de proefperiode van drie maanden.