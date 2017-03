Met de Samsung Galaxy S8 krijgen we eindelijk nog eens wat vernieuwing in smartphoneland. Het was geleden van de S6, met zijn ‘Edge’-randen dat er nog eens grondig gesleuteld werd aan het design van de vaandeldrager. Met de S8 lijken de veranderingen minimaal, tot je het toestel in de hand neemt.

Alles Edge

Wie zijn geld spendeert aan de topreeks van Samsung, neemt voortaan genoegen met het Edge-scherm. Er is geen model meer zonder, maar dat is allesbehalve een probleem: Samsung heeft het design dusdanig verfijnd dat het toestel altijd leuk in de hand ligt. De vorm, het gewicht,… alles lijkt te kloppen. Bovendien zorgt de Edge ervoor dat het toestel er prachtig uitziet, met een scherm dat zo breed is als maar zijn kan.

“Consumenten vinden dat de vormfactor van smartphones tegenwoordig te weinig verandert,” beweert Samsung. “Mensen willen steeds meer scherm, zonder dat het toestel groter wordt.” De Zuid-Koreanen hebben gelijk, en ze pakken beide verzuchtingen aan met wat ze het ‘Infinity Display’ noemen: een scherm dat eindeloos door lijkt te gaan en zo ideaal is om films en series te bekijken, boeken te lezen,…

18,5:9

De schermverhouding bedraagt nu 18,5:9. Collega Cédric was over deze verhouding eerder al zeer enthousiast, en hij heeft gelijk. Voornamelijk omdat op deze manier een handigere manier van multitasken mogelijk wordt: je kan een filmpje bekijken en tegelijk chatten, zonder dat je toetsenbord je zicht belemmert.

Het resultaat is een smartphone die niet groter is dan de voorgaande modellen, terwijl de schermgrootte toch gevoelig de hoogte ingaat. Zo zal de kleine S8 een schermdiagonaal krijgen van 5,8 inch en de S8+ 6,2 inch. Schrik niet, want de toestellen zijn niet groter dan respectievelijk een 5,2 inchtoestel en een 5,5 inchtoestel. De S8 lijkt zo qua formaat op een S6 of S7, terwijl de S8+ kleiner en fijner is dan een Huawei Nexus 6P, terwijl die veel beter in de hand ligt.

Nieuw soort thuisknop

Het groot ogende scherm wordt bewerkstelligd door de bovenste en onderste randen af te ronden, met flinterdunne bezels (zie foto’s onderaan). Het gevolg is dat Samsung voor het eerst, zoals de geruchten reeds voorspelden, de thuisknop heeft verwijderd. Daardoor verhuist de vingerafdrukscanner naar de achterkant, waar hij volgens ons hoogst ongelukkig geplaatst is. Je zal vaker de camera aanraken dan de scanner.

De thuisknop is nu een virtuele knop op het scherm, maar geen nood: als die even verdwenen is, moet je hem niet eerst oproepen om te kunnen gebruiken. Je drukt de ruimte langdurig in waar hij normaal zou staan en je bekomt hetzelfde effect. Het is een vernuftige oplossing.

Verder beschikken de toestellen over een naadloos design. Dat wil zeggen dat alle onderdelen in elkaar moeten overvloeien, zonder dat je ergens een hapering opmerkt. Dat is niet helemaal het geval zoals ze beweren, maar ze komen dicht genoeg in de buurt om te stellen dat het chassis goed aanvoelt. De filosofie is duidelijk: de aandacht trekken wanneer iemand het toestel uit zijn broekzak haalt.

Beste van de klas

Samsung noemt zijn telefooncamera’s de ‘best-in-class’ en ook daar heeft het een punt. De concurrentie moet al jaren krabben om bij te blijven en dit jaar zal dat niet anders zijn. Een leuke toevoeging voor de hoofdcamera is ‘multi image processing’: je toestel neemt drie foto’s snel achter elkaar, kiest daaruit de beste en gebruikt vervolgens informatie uit de andere twee om je foto optimaal te belichten. Een uitgebreide test zal uitsluitsel moeten brengen tegenover onder meer de Huawei P10 en de nieuwste LG. Voorlopig is het interresantste nieuws hier dat de selfiecamera een update krijgt naar 8 MP.

Gezichtsherkenning

Leuker is wat die verbeterde selfiecam met zich meebrengt: gezichtsherkenning. Je drukt op de knop om je toestel te ontgrendelen, kijkt een halve seconde naar het scherm en je telefoon wordt ontgrendeld. Het werkt ontzettend goed en lijkt zeer moeilijk te bedotten. Met een foto van je gezicht lukt het niet; volgens Samsung moet het al een identieke tweeling zijn eer er iets misgaat.

Naast een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning krijgen beide modellen ook irisscanners. Je ontgrendelt je telefoon, houdt hem op een bepaalde afstand op ooghoogte en je telefoon wordt veilig ontgrendeld. Heel traag en omslachtig, maar het werkt wel. Hoogstwaarschijnlijk zullen maar weinig mensen er gebruik van maken, weten ze ook bij Samsung.

Bixby

De nieuwste vaandeldragers komen uitgerust met Samsungs eigen slimme assistent: Bixby. Je kan hem oproepen met je stem, of met een speciale Bixby-knop aan de zijkant – die knop kan je helaas niet instellen om voor iets anders te gebruiken. De demo van de slimme assistent verliep enorm stroef, dus het wordt afwachten tot we er uitgebreid mee aan de slag kunnen vooraleer we ons waardeoordeel kunnen uitspreken. De assistent zal van bij de lancering beschikbaar zijn overal ter wereld, maar voorlopig alleen in Amerikaans Engels en Koreaans.

Specificaties

Processor: Octa-core, 2,3 GHz quad + 1,7 GHz quad, 64 bit, 10nm-chip (Exynos 8895)

Octa-core, 2,3 GHz quad + 1,7 GHz quad, 64 bit, 10nm-chip (Exynos 8895) Display: 5,8 inch quad HD+ (2960 x 1440, 570 ppi) of 6,2 inch, quad HD+ (2960 x 1440, 529 ppi) voor de S8+

5,8 inch quad HD+ (2960 x 1440, 570 ppi) of 6,2 inch, quad HD+ (2960 x 1440, 529 ppi) voor de S8+ Camera: hoofdcamera 12 MP, F1,7; tweede camera: 8 MP, F1,7

hoofdcamera 12 MP, F1,7; tweede camera: 8 MP, F1,7 Geheugen: 4 GB RAM LPDDR4, 64 GB (uitbreidbaar)

4 GB RAM LPDDR4, 64 GB (uitbreidbaar) Batterij: 3.000 mAh of 3.500 mAh voor de S8+

3.000 mAh of 3.500 mAh voor de S8+ OS: Android 7.0

Android 7.0 Verbindingen: a/b/g/n/ac(2,4 GHz en 5 GHz), Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS

Beschikbaarheid: 28 april voor 799 euro (S8) en 899 euro (S8+)

Samsung Dex

Naast nieuwe smartphones stelde Samsung eveneens zijn eigen Continuum-variant voor. Dex is een docking station waarin je je S8(+) plaatst, waarna je op een aangesloten computerscherm een desktopomgeving kan oproepen. Het lijkt nog het meest op een Chromebook-omgeving. Microsoft stelt zijn Office-apps van bij het begin beschikbaar. Voor zij die andere, krachtige programma’s willen draaien, zal een cloudplatform beschikbaar zijn, een beetje zoals HP aanbiedt voor de Elite X3. Ook hier zal een test het nut moeten uitwijzen.

Gear-accessoires

Ten slotte vernieuwt Samsung zijn Gear-gamma. De Gear VR wordt vervangen door een nieuw model dat net iets beter zou zijn, met beter comfort en een leuker design. Aangezien de magie afkomstig is van de smartphone die je erin stopt, is een aanschaf van een nieuw exemplaar geen must als je er al eentje hebt. Wel nieuw is de kleine controller met een klein touchpad. Die verbind je met je smartphone (compatibel tot en met de S6), waarna je spelletjes interactiever worden.

De Gear 360-camera werd iets ingrijpender veranderd. De driepoot werd verwijderd en vervangen door een pyloonachtige poot die je niet kan verwijderen. De voornaamste nieuwe functie is de mogelijkheid tot livestreamen via Facebook of Youtube. Je schiet een beeld dat meteen aan elkaar wordt geplakt op je smartphone en direct wordt doorgestuurd. Op het hele gebeuren zit slechts een vertraging van 10 seconden. Erg straf en zeer leuk.