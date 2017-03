Microsoft heeft verschillende veranderingen aangekondigd die naar Office 360 komen. Excel voor Windows is één de gelukkige applicaties die een nieuwe functie krijgt, namelijk real-time multi-author editing. Dat betekent concreet dat je met collega’s kan samenwerken aan eenzelfde spreadsheet en in real-time aanpassingen kan doorvoeren.

Real-time multi-author editing is een functie waarop Excel-gebruikers al gedurende lange tijd op wachten. Online apps zoals Google Docs ondersteunen de feature immers al enige tijd. Ook in Excel Online en Android kan je real-time multi-author editing terugvinden.

De nieuwe functie is in eerste instantie alleen beschikbaar via het Office Insider bètaprogramma en vereist dat het document in kwestie in Microsofts cloud bewaard staat via OneDrive of SharePoint. Wanneer de functie voor iedereen wordt uitgerold, is momenteel nog niet bekend.