Naar het voorbeeld van Snapchat worden nu ook in de Facebook-app Stories getoond, zodat het mogelijk is om je verhaal 24 uur te delen met je vrienden. Daarmee gaat het frontaal de aanval aan met Snapchat, dat eerder deze maand de beurs op ging.

De Facebook Stories vormen deel van een drieledige update die deze ochtend op Facebook is uitgerold. Naast de verhalen is de in-app camera ook herwerkt en werd Direct toegevoegd, een PM-functie (private messaging) die erg lijkt op die van Instagram.

Als je een Story wil maken, dan swipe je rechts op het nieuwsoverzicht of klik je op het camera-icoontje in de linkerbovenhoek van de mobiele app. Dan kan je een foto of afbeelding sturen die je kan decoreren met tekst, tekeningen, stickers en geanimeerde filters, net zoals op Snapchat. Die kan je delen met je vrienden zodat je verhaal terecht komt in een horizontale feed bovenaan de Facebook-app. Of je selecteert een groepje vrienden, die je story dan ontvangen via de nieuwe Direct-functie van Facebook.

Mediamorphosis

Om als sociaal medium te overleven moet je je aanpassen aan je concurrenten, of anders ga je kopje onder, zoals bij Vine is gebeurd. Dat fenomeen van aanpassing noemen we mediamorphosis. Eén van de redenen dat Facebook zo sterk is en blijft, is omdat het telkens de beste eigenschappen van andere sociale media overneemt en integreert in zijn platform.

Nadat Snapchat van de tijdelijke updates een succesverhaal maakte, was Facebook snel om de functie (met succes) over te nemen in Instagram. Recent volgden ook Facebook Messenger en WhatsApp, en nu dus de Facebook-app zelf. Wij zijn alvast benieuwd in welke apps de Stories-functie nog zal opduiken.