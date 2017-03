Net zoals vorig jaar is maart een populaire maand voor Android Wear-horloges, maar in tegenstelling tot vorige jaren werden er vooral modellen aangekondigd door premiummerken zoals Hugo Boss, Tommy Hilfiger en Montblanc.

De specificaties van deze horloges zijn nog niet bekend, maar we weten wel dat ze allemaal de software van Android Wear 2.0 gebruiken. Ook bevatten ze allemaal de mobiele processor Snapdragon Wear 2100 van Qualcomm (buiten Tag Heuer, die de Connected Modular 45 van Intel bevat). De modieuze smartwatches zullen bovendien ongeveer dezelfde batterij en fysieke dimensies hebben.

Prijskaartje

Maar waarin verschillen deze horloges van smartwatches die ontworpen zijn door technologiebedrijven, zoals de Samsung Gear S3 Classic? Montblanc belooft alvast exclusieve materialen en een ontzettend mooi ontwerp. Maar is dat voldoende om het duurdere prijskaartje te rechtvaardigen? Dat is meteen het pijnpunt van deze trend: hoe verantwoordt een mode- of luxemerk zich om drie keer meer te vragen voor een horloge dat dezelfde specificaties heeft?

Premiummerken kunnen meer vragen omdat je kwalitatieve materialen verwacht in een stijlvol jasje, mét het merk erbovenop. Dus misschien dat deze horloges toch een gat in de markt zijn, maar zijn smartwatches niet juist ontworpen om functioneel te zijn? Ze wegen meer en zijn iets dikker, in ruil voor nuttige functies zoals volumeknoppen.

Eenvoudige integratie

Deze golf aan modieuze smartwatches toont een grotere trend aan in de technologie-industrie: doordat componenten en software zo eenvoudig geïntegreerd kunnen worden, wordt het haast triviaal om een nieuw technologisch product te lanceren, of je nu daarin gespecialiseerd bent of niet.

Maar waarin onderscheiden de trendy smartwatches zich? Je doet een bandje rond de Android Wear-body en je hebt een smartwatch. Ze voeden een consumentenbehoefte: je kan een horloge kopen van je favoriete merk, maar het leidt niet tot betere horloges of een verbetering in de technologie.