Binnenkort kan je geen klassieke sms’en meer sturen met de Google Hangouts-applicatie op je smartphone. Op 22 mei verwijdert Google de functie uit je app. Een G-Suite-administrator maakte het nieuws bekend op Reddit, waar hij een e-mail met de intenties van Google integraal deelde.

Vandaag kan je met Hangouts chat-berichten via het web en gewone sms’en verzenden. De applicatie gedraagt zich als een combinatie van een berichten-app en een chat-app zoals WhatsApp. Google wil Hangouts nu een specifiekere focus geven waardoor het sms-luik voor de bijl gaat. Gebruik je Hangouts om te sms’en, dan krijg je binnen enkele dagen een waarschuwing te zien. Daarin maant Google je aan om tijdig een andere app te kiezen. Sms’en gaan niet verloren wanneer je van applicatie wisselt.

In februari van dit jaar introduceerde Google Android Messages. Die applicatie ging vroeger door het leven als Messenger en houdt zich vooral bezig met sms-berichten en zal voortaan dienst doel als standaard sms-applicatie op stock-Android-telefoons. In de meeste gevallen is de standaard app vandaag echter van de hand van de fabrikant van je telefoon. Voor toekomstige smartphones zouden tal van grote fabrikanten waaronder LG, Wiko en Sony geen eigen app meer maken maar Googles Messages naar voren schuiven.

Googles berichten-app-aanbod is uitgebreid en heeft veel overlappingen. Naast Hangouts en Messages is er Allo voor conversaties waarbij de Google Assistent je helpt en Duo waarbij de focus op videochatten ligt. Hangouts zou na de amputatie van de sms-functionaliteit een meer professionele insteek krijgen en zo concurrentie worden voor bij voorbeeld Slack.