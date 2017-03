Uit een patent blijkt dat Apple nieuwe manieren zoekt om zijn iPhone en iPad tot een volwaardige laptop om te toveren. In de patent is een laptopachtig toestel te zien, waarin plaats is gelaten om een iPhone of iPad te plaatsen. De mobiele toestellen zouden voor alle rekenkracht zorgen, terwijl het dock voor een toetsenbord en scherm zorgt.

Windows Continuum

Het idee van Apple doet erg hard denken aan Windows Continuum. Het platform van Microsoft staat op Windows Phones en zorgt ervoor dat je je mobiele toestel aan een scherm en toetsenbord kan hangen, waarna je je smartphone als laptop kan gebruiken. Het idee van Microsoft werd initieel met open armen onthaald, al werd het uiteindelijke product niet door iedereen gesmaakt.

Eén van de beste toestellen die Windows Continuum ondersteunt, is niet van Microsoft zelf, maar HP. De Elite x3-smartphone is ontwikkeld als laptopvervanger voor specifieke scenario’s, zoals bijvoorbeeld voor mobiele werknemers die geen bergen rekenkracht nodig hebben van hun pc. HP biedt bij zijn smartphone een domme laptop aan, waaraan je de Elite x3 draadloos of bekabeld kan verbinden. De laptop zorgt voor een klavier, touchpad, scherm en een batterij, maar verder komt alle rekenkracht van de Elite x3.

Domme laptop

De laptop die HP aanbiedt voor zijn Elite x3 doet bijzonder hard denken aan het toestel dat in de patent van Apple te zien is. Een belangrijk verschil is hierbij dat Apple een plaats wil voorzien voor een iPhone of iPad, wat bij het toestel van HP niet het geval is. Wanneer je de domme laptop gebruikt in tandem met een iPhone, zal je het mobiele toestel kunnen plaatsen waar normaal gezien het touchpad zich bevindt. Je iPhone zal hierna fungeren als touchpad, terwijl het dock voor een klavier en scherm zorgt.

Apple voorziet een tweede toestel die in tandem kan werken met je iPad. Deze laptop heeft wel een touchpad, maar herbergt geen scherm. Het is de bedoeling dat je je iPad in deze lege ruimte plaats, waarna het toestel als touchscreen kan fungeren. In beide gevallen zullen de mobiele toestellen van Apple voor alle rekenkracht zorgen, al wordt er wel gesproken over extra opslagruimte en een bijkomende GPU die in de domme laptop kunnen worden geplaatst.

Patent

Uiteraard is er een grote kans dat deze ideeën nooit op de markt zullen verschijnen. Wel geeft het inzicht in de richting die Apple wil inslaan. Het Amerikaanse bedrijf promoot zijn iPad al enige tijd als de ultieme laptopvervanger. Met behulp van een dock in de vorm van een laptop zou Apple zijn tablet nog harder naar voren kunnen schuiven als een volwaardige laptop.