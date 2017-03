Steve Wozniak, de mede-oprichter van Apple, ontwierp in 1976 de Apple-1. In totaal werden er 200 van deze computers gemaakt, waarvan er 175 werden verkocht. Momenteel zijn er naar schatting tussen de 50 en 60 Apple-1’s in omloop. Van deze computers zijn er nog 8 toestellen die correct werken, waarvan er één volgende maand geveild zal worden. Het Duitse Team Breker wil de computer voor meer dan 320.000 dollar verkopen.

Innoverende computer

Na de eerste samenkomst van de Homebrew Computer Club op 5 maart 1975 te hebben bijgewoond, kreeg Steve Wozniak het idee om een computer te bouwen. Hij deelde samen met Steve Jobs de schema’s van het toestel met andere leden van de club, die op hun beurt aan de slag gingen om eigen versies van de computer te maken. Steve Jobs kreeg het idee om een printplaat te ontwikkelen die door iedereen gebruikt kon worden om zijn eigen computer te maken. Het resultaat, de Apple-1, werd voor 500 dollar per stuk aan The Byte Shop verkocht, waar mensen de computer voor 666,66 dollar konden kopen. Tussen juli 1976 en oktober 1977 werden 175 exemplaren verkocht.

De eerste computer van Apple bestond slechts uit een printplaat en was niet voorzien van een behuizing. Eigenaars van de toestellen moesten hun eigen behuizing voorzien, een toetsenbord aanschaffen en een scherm koppelen aan de computer. Ondanks het feit dat de Apple-1 nu aanzien zou worden als een erg rudimentair toestel, was het in de jaren 70 een innoverende computer. Concurrerende machines, zoals de Altair 8800, waren doorgaans geprogrammeerd met tuimelschakelaars en maakten gebruik van indicatielichtjes als output. Externe hardware was nodig om de toestellen te verbinden met een computerterminal of typewriter.

De Apple-1 maakte gebruik van een MOS Technology 6502-processor met een kloksnelheid van 1 MHz, had 8 kB RAM en een ingebouwde videoterminal. De computer kon 40 karakters per lijn en 24 regels tonen aan een framerate van 60 Hz. De Apple-1 maakte gebruik van BASIC, waardoor eigenaars het toestel konden gebruiken om onder andere spellen te programmeren en spelen.

Zeldzaam

In 1977 bracht Apple zijn tweede computer uit, die gebaseerd was op de Apple-1. Deze computer was echter eenvoudiger te gebruiken, had een kunststoffen behuizing en een NTSC- of PAL-videoconnector. Hierdoor kon je de Apple-2 verbinden met je tv en konden er tot 16 kleuren worden weergegeven. Dit was een primeur voor commerciële computertechnologie.

Enkele maanden nadat de Apple-2 werd gelanceerd, stopte Apple de verkoop van zijn eerste computer. Doordat Steve Wozniak de enige was die in staat was om ondersteuning aan te bieden voor de Apple-1, bood het bedrijf korting aan eigenaars van de computers om een Apple-2 aan te schaffen. Sommige klanten kregen zelfs gratis de nieuwere computer. De toestellen die Apple in handen kreeg, werden vernietigd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de Apple-1 de dag van vandaag een erg zeldzame computer is.

Compleet pakket

De Apple-1 die volgende maand in Duitsland geveild zal worden, is één van de compleetste exemplaren die nog bestaan. Behalve het feit dat de computer nog werkt, wordt het toestel aangeboden met zijn oorspronkelijke documenten. Hierbij zitten de originele handleiding en documentatie, het ontvangstbewijs voor de Apple-1 en een bijhorende cassetterecorder en zelfs notities van een telefoongesprek met Steve Jobs en Wozniak.