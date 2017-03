Google Maps krijgt binnenkort een update op Android en iOS waarmee gebruikers in real-time hun locatie kunnen delen met anderen.

De nieuwe functie wordt binnenkort wereldwijd uitgerold en geeft gebruikers zelf de volledige controle in handen. Je kiest zelf met wie je je locatie deelt en voor hoelang. Dat kan voor een periode tussen 15 minuten tot 3 dagen, of je kan er voor kiezen om je locatie voor onbeperkte tijd te delen tot je de functie zelf weer uitzet. Google zal je dan op regelmatige basis e-mailreminders sturen, zodat je het zeker niet vergeet.

Wanneer je je locatie wil delen, wordt een link gecreëerd die je kan versturen via eender welke applicatie. Iedereen met wie je de link deelt, kan je locatie volgen via de Maps-app of in de browser. Het delen kan op elk moment worden stopgezet, ook wanneer je een vaste timer hebt ingesteld. Wanneer je je locatie via het navigatiescherm deelt, wordt het delen stopgezet van zodra je de bestemming hebt bereikt.

De nieuwe functie in Google Maps doet bijzonder hard denken aan apps als Glympse, en ook Waze – dat al enige tijd in handen is van Google – biedt al geruime tijd de mogelijkheid aan om je locatie met anderen te delen. Het delen van je locatie is met name handig om anderen te laten weten hoelang je nog onderweg bent naar een afspraak of waar je je precies bevindt op een drukke locatie.