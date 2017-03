Apple houdt van een recyclageproject zo nu en dan. De nieuwste iPad volgt helemaal de filosofie van de iPhone SE. Die laatste was bedoeld om mensen naar het merk te lokken die anders een iPhone te duur zouden vinden. Het model bevindt zich tussen oude toestellen en de nieuwste krachtigste modellen in. De nieuwe iPad heeft hetzelfde doel: twijfelaars over de streep trekken met krachtige doch iets verouderde ingewanden, en door de prijs net iets aantrekkelijker te maken.

De iPad-verkoop zit al twee jaar in het slop. Elk kwartaal tonen cijfers aan dat tablets minder aantrekkelijk worden voor het publiek. De groter wordende smartphones zitten daar zeker voor iets tussen. Wie geeft er nog 500-600 euro uit aan een tablet nadat hij eerder al 400-500 euro uitgaf aan een phablet?

iPhone-gewijs

De opvolger van de iPad Air, die gewoon iPad gaat heten, houdt rekening met die factoren. Bij lancering zal het basismodel 409 euro kosten. Daarvoor krijg je een tablet van 9,7 inch met het chassis van de Air 2, de Apple A9-chip die je ook in de iPhone 6S vindt en een verbeterd Retina-scherm. Op het scherm na heeft Apple dus alle onderdelen al een tijdje in zijn magazijn liggen.

Prijs-kwaliteitgewijs hoeft dat natuurlijk geen slechte zaak te zijn. Voor deze prijs krijg je een goeie tablet die heel wat concurrenten de pas afsnijdt. Langs de andere kant heeft Apple er goed op gelet dat het deze ook weer niet te goed maakt. Zo is het nieuwe model niet compatibel met het pennetje van Apple en kan je de docking stations er niet mee gebruiken. Op die manier wil Apple uit het vaarwater blijven van zijn Pro-reeks.

Kleine trom

De iPad mini-reeks blijft voorlopig ook nog gewoon bestaan, maar er wordt wel in gesnoeid. Alleen de iPad mini 4 met een opslagcapaciteit van 128 GB blijft bestaan. De nieuwe iPad zal beschikbaar zijn vanaf vrijdag 24 maart. Opvallend: Apple probeert met dit nieuwe model dan wel zijn verkoopcijfers te redden, maar het lijkt er zelf niet al te hard in te geloven. Zo kreeg deze iPad bijvoorbeeld geen aankondigingsevenement. Hij werd in tegendeel in alle stilte gelanceerd.